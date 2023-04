FUERTE VIDEO: un joven de 19 años murió acuchillado en la Feria de San Marcos

La Feria Nacional de San Marcos 2023 es un evento que ha causado grandes expectativas entre sus asistentes debido a la talla de los artistas que se presentarán del 15 de abril al 7 de mayo de 2023, pues contará con la presencia de artistas nacionales como internacionales. Sin embargo, la fiesta más esperada de Aguascalientes lamentablemente no tuvo saldo blanco en su primer fin de semana, pues en el evento murió un joven de apenas 19 años de edad.

Los hechos se registraron durante el segundo día de la feria durante la madrugada en el área de tamboras. De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el joven fue asesinado tras una riña en donde otro hombre lo apuñaló con un cuchillo, tal como se puede ver en las imágenes difundidas en redes sociales, en donde se observa a cuatro sujetos caer al piso, la víctima intenta levantarse, pero no se percata de que detrás de él está el agresor con el arma blanca.

Es entonces cuando se acerca detrás de la víctima con el cuchillo en mano y lo apuñala. El joven herido fue identificado como Fabián Macías de 19 años de edad, quien falleció a causa de una hemorragia interna y externa por herida punzocortante penetrante en el abdomen.

Durante la conferencia de prensa que dio la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tras el primer fin de semana de la feria, el cuerpo de la víctima mortal quedó tendido sobre la calle Rayón luego de que caminara buscando atención médica tras haber sido herido de gravedad y se hizo la precisión que en ese momento, habían cinco riñas ocurriendo simultáneamente en las que participaron aproximadamente 50 personas.

La víctima ya tenía antecedentes de haber participado en una riña

Fue el secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García quien informó que en la zona de las tamboras se ubicó a una persona con un machete de 30 centímetros durante las revisiones aleatorias que se realizan en la Feria Nacional de San Marcos 2023 y que se mantendrán durante los siguientes días.

La riña se suscitó durante el segundo día de la feria. | FOTO: Especial

No obstante, precisó que no se les puede prohibir la entrada al evento si no están cometiendo alguna falta administrativa o hecho delictivo, pero delimitarán algunos aspectos, como identificar a los sujetos que ya tienen antecedentes participando en riñas: "ni de delitos porque prácticamente las personas que participaron en esta riña, hay algunas que tienen más de 30 remisiones, 50 remisiones a justicia municipal por riñas, lesiones o por alterar el orden público. Tanto las personas que se tienen presentadas como las probables responsables de la comisión de este delito, como la propia víctima, todos tienen algún antecedente", refirió el funcionario.

Tras lo ocurrido, las autoridades detuvieron a 13 personas que participaron en la contienda, entre ellas, al probable responsable del homicidio y menores de edad asimismo, durante el hecho, otro joven resultó herido durante la riña que se suscitó en la zona segura de la feria

