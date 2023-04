"Me da mucha pena tener un hijo que no es bueno": liberan al joven que trató de asesinar a su mamá

El caso de la activista y abogada, Katia Rodríguez, continúa causando indignación en México, luego de que una jueza decidió liberar a su hijo Santiago “N”, de 19 años de edad. La madre del joven había denunciado que, el pasado 15 de febrero, su hijo intentó asesinarla, apuñalándola en, al menos, cinco ocasiones. A través de sus redes sociales, Katia dio a conocer su caso y pidió a las autoridades que no liberaran a su primogénito, ya que representa un peligro para ella y sus otros dos hijos, de 7 y 9 años de edad.

Sin embargo, pese a toda la evidencia presentada por la activista, en una audiencia realizada, este miércoles, en el juzgado de control con sede en el Centro de Justicia para la Mujer, una jueza decidió dejar en libertad a Santiago “N”, ya que, según su criterio, el joven cumplió con las medidas necesarias para garantizar que la víctima no correrá riesgo alguno. En redes sociales, colectivos feministas y activistas han cuestionado la resolución, lamentando que la justicia no haya favorecido a Katia.

La activista confirmó que, pese a las pruebas, su hijo salió en libertad. Foto: captura de pantalla.

“Y salió libre mi hijo, me da mucha pena tener un hijo que no es buen ser humano. Además, su nombre no aparece en listas del Penal de Puente Grande, estuvo durmiendo en íntima de Puente Grande. No tiene antecedentes penales, esto es gravísimo”, escribió Katia en sus redes sociales, donde confirmó que Santiago “N” quedó en libertad durante la audiencia realizada este miércoles con la jueza Laila Adriana Cholula Villa.

De igual manera, la activista denunció, en sus redes sociales, que su hijo fumó marihuana estando en el penal. “Con razón la juez Laila Adriana Cholula Villa hoy pidió que no le hagan doping semanal, sino que sea doping aleatorio de medidas cautelares, las cuales son manejadas por los mismos que manejan quienes no lo tenían en listas de Puente Grande”, sentenció Katia en un tweet.

El joven fue detenido mientras aún golpeaba a su madre. Foto: especial.

Finalmente, la también abogada lamentó que su hijo haya salido en libertad: “en Jalisco cualquier hombre, así sea tu hijo, te apuñala y no importa”, sentenció. Cabe mencionar, que la mañana de este 19 de abril, Katia difundió un video donde se observa la brutal agresión que sufrió a manos de Santiago “N”; en el clip se ve a la mujer desangrándose en el pavimento, mientras su primogénito la ignora y trata de huir de la policía.

En entrevista previa con El Heraldo Digital, Katia había denunciado que su caso estuvo plagado de prácticas corruptas debido a que el padre de Santiago “N” es un hombre con poder económico y contactos. Según la activista, la defensa legal de su hijo -la cual fue contratada por su exmarido- consiguió que los magistrados de la Segunda Sala Penal de Jalisco reclasificaran el delito de su hijo, pasando de tentativa de feminicidio a lesiones clasificadas, esto en un lapso de tiempo menor al que usualmente se deliberan estos asuntos.

