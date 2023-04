Ángel quiso hacer creer a todos que Lupita había abandonado a su familia, pero él la mató y hoy está prófugo

Ángel asesinó a Guadalupe Rojas Vázquez la madrugada del 24 de octubre de 2022 en Durango. Para ocultar su feminicidio y poder huir, ideó un montaje en donde dijo que Lupita, la madre de sus hijos, los había abandonado y dejado sin nada, que ya no iba a volver. De sus mentiras, la única verdad era que la mujer de 32 años a quien alguna vez dijo amar, ya no iba a regresar, pues él le arrebató su último suspiro.

Durante mucho tiempo, Lupita Rojas vivió una relación de violencia física y psicológica con Ángel. A sus 18 años lo conoció en una fiesta y a los 20 se casaron. A Margarita Vázquez, su madre, nunca le gustó él como pareja para la menor de sus tres hijos, para la mujer carismática y hermosa que era Lupita.

Al poco tiempo tuvieron a su primer hijo, pero meses después, él los abandonó. Pasaron alrededor de cuatro años y él la volvió a buscar. Regresaron, tuvieron a su segundo hijo y Ángel los dejó por otra mujer. Esta vez se divorciaron.

Escucha aquí la historia de Lupita Rojas

Volvieron nuevamente, pero Lupita ya estaba cansada. Su madre cuenta que empezó con ataques de ansiedad y depresión, no estaba feliz, tenía miedo. Él la celaba, la tenía rastreada por su celular y se lo quitaba cada que discutían. Peleaban, él la golpeaba, pero ella no se dejaba, con un metro 54 de estatura, trataba de defenderse como podía. Sus hijos presenciaban todo y constantemente le hablaban a su abuela materna para avisarle de la violencia y pedirle si podía ir a su casa con ellos.

Lupita le había pedido a Ángel que se fuera de la casa y que la dejara sola con sus dos hijos por quienes daba la vida, porque al final de cuentas, ella era quien veía por ellos, los había sacado adelante sola, con todo el amor que una madre tiene para darles y dos trabajos que le permitían tener los ingresos suficientes para que no les faltara nada.

Mi hija los amaba y ¿qué no quería para ellos?”

El infierno no apagó su brillo

Independientemente del infierno que vivía, Lupita era una mujer que brillaba a donde sea que fuese, carismática, chistosa, platicadora, de esas personas que tienen “ángel” recuerda la señora Margarita. Familiar, de muchos amigos que hoy lloran su partida.

Inteligente y trabajadora hasta el cansancio. Al momento de su muerte, se desempeñaba como administrativa en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y por las tardes llevaba con éxito su propia estética. Era apasionada de la belleza, siempre bien arreglada y a la moda.

Su pasión la trasladó a su propio negocio en donde amaba hacer sentir bellas a otras mujeres. Sus clientas la extrañan y la recuerdan con muchísimo cariño, están enormemente agradecidas con Lupita porque les ayudó a subir su autoestima. Era talentosa en su profesión y era retribuida con el aprecio que le tenían aquellas personas a las que hacía sentir hermosas.

El día previo al feminicidio

El domingo 23 de octubre, Lupita celebraba el cumpleaños de una de sus primas junto a toda su familia. Estaba su mamá, tíos, primos y sus hermanos pasando un buen rato. También estaba Ángel, enojado y celoso porque el de los tacos “no le quitaba la vista” a su pareja y se marchó enfurecido.

Lupita se quedó con sus hijos y el resto de su familia, estaban platicando y riendo cuando volvió Ángel y se los llevó a la fuerza. “Ándale, déjame estar otro ratito, estoy re a gusto”, pidió la madre de 32 años, pero tanta fue la prisa que él llevaba, que hasta olvidó su chamarra y su bolsa en el lugar.

A unas cuadras de la fiesta, cerca de un Chedraui, Ángel comenzó a golpearla brutalmente enfrente de sus hijos que no paraban de llorar. Un testigo habló a la policía y él se fugó. Esta persona ayudó a Lupita y a los niños y los llevó a casa, pensando que allí estarían a salvo. Esa fue la última vez que alguien la vio.

“Es que mi papá dice que ya nos abandonó”

Ángel asesinó a Lupita alrededor de la una de la madrugada del 24 de octubre una vez que sus hijos ya habían caído dormidos. Ella trató de defenderse y peleó hasta su muerte, así lo muestran los rasguños que él presentaba en el cuello los días posteriores a su feminicidio. Murió asfixiada.

Por la mañana los niños vieron a su mamá tapada, “dormida en la cama”, su padre no les dejó entrar al cuarto para despedirse de ella con el pretexto de que ya se les hacía tarde para ir a la escuela. Así comenzó el montaje de que Lupita “los había abandonado”.

Primero le habló por teléfono a la señora Margarita, le dijo que se habían peleado, “me hizo un panchote y me dijo que se iba a ir con una amigas a Monterrey o a Guadalajara”, que los había abandonado porque se llevó su ropa, el dinero de la renta y hasta una botella de vino. Su madre recuerda que tras esa conversación tuvo una corazonada de que algo no estaba bien con su hija, jamás creyó la versión de Ángel.

A sus dos hijos, Ángel les dijo que su mamá los había abandonado, que ellos le “valían madres” y que ya no iba a volver. “‘Es que dice mi papá que ya nos abandonó y que dijo que nosotros le valíamos madre’ y se soltó llore y llore… le limpié sus lágrimas y le dije ‘no mi amor, su mamá no los abandonó, no los pudo haber abandonado"'.

¿Qué es un feminicidio?

Al resto de la familia, hermanos y primos les dijo lo mismo, que los había abandonado y fingió buscarla junto con la policía durante un par de días. Pero quienes más amaban a Lupita se movilizaron preocupados para encontrarla porque lo que Ángel decía no les hacía ningún sentido.

La señora Margarita revisó las cámaras de seguridad de vecinos y establecimientos cercanos a donde vivían. Observaron cuando Lupita y sus hijos llegaron a casa aquella noche de la golpiza, pero ella ya no salió de ahí. Al día siguiente se observa cómo llega el hermano de Ángel y ambos sacan una maleta que parece pesada y la echan en la cajuela de un Jetta color rojo.

Para el miércoles 26 de octubre por la noche, la preocupación incrementó para la familia de Lupita, pues ya no tuvieron más contacto con Ángel que no contestaba las llamadas y no sabían del paradero de sus dos hijos.

Pusieron la denuncia ante la fiscalía y el jueves por la noche los niños fueron entregados por la mamá y hermana del feminicida, quienes actualmente se encuentran presas por sustracción de menores. “Si (Lupita) hubiera visto eso de los niños se vuelve loca”, expresa Margarita Vázquez.

Así pasaron los días, con los niños a salvo con sus abuelos maternos, pero sin encontrar Lupita, sin el rastro de Ángel y con la certeza de que él le había hecho daño.

La encontraron en una maleta

El lunes 31 de octubre de 2022, un vecino de la colonia Máximo Gámiz reportó la presencia de un Jetta rojo abandonado que desprendía olores fétidos y de putrefacción. Así encontraron a Lupita Rojas, quien llevaba siete días dentro de una maleta, en la cajuela, amarrada de pies y manos con cinta.

La identificaron por la ropa que llevaba puesta el día de la fiesta, una falda de animal print y una blusa negra, su tatuaje, sus piercings en la oreja y sus carillas dentales, porque su cuerpo ya estaba en estado de descomposición, irreconocible.

Crédito: Cortesía

“Ya echada a perder mi hija, mi hija que era adicta a cuidarse tanto”, lamenta la señora Margarita, al recordar que Lupita era una mujer muy bella a quien le gustaba estar bien arreglada.

La señora Margarita sospecha que la madre y hermana de Ángel lo encubren por el feminicidio de su hija y ayudaron a la fuga tanto de él, como de su hermano con quien sacó la maleta con el cuerpo dentro. Se dice que podrían estar en Estados Unidos escondidos y aunque la Fiscalía de Durango los está buscando, no se sabe nada de ellos.

Actualmente, los hijos de Lupita, de 13 y siete años, están cobijados por el amor de sus abuelos maternos y sus tíos, pero viven con mucho dolor por la ausencia de su madre. Doña Margarita describe lo duro que ha sido el proceso para sus nietos, lloran, se enojan, se les rompe el corazón una y otra vez al recordar a su mamá. Están confundidos y decepcionados de su papá, quieren quitarse su apellido paterno y hasta irlo a golpear a la cárcel cuando lo agarren. Uno siente culpa de haberse quedado dormido y no haberla defendido, el otro de no haberse despedido de ella.

Guadalupe Rojas, asesinada el 24 de octubre de 2022.

Por: María José Serrano Carbajal

Edición: Paola Sánchez Castro

Diseño: Ana Navarro e Ingrid Almaraz

