La SEP de Durango alerta sobre mil 400 presuntos maestros aviadores, nadie sabe dónde dan clases

El sector salud del gobierno de Durango, no sabe qué hacen ni donde están adscritos mil 400 trabajadores que debieran estar en las aulas dando clases.

Por ello, el secretario Guillermo Adame asegura que se les ha mandado llamar para que expliquen que hacen de lo contrario se les dará de baja, porque no desempeñan ninguna actividad que beneficie a la educación de los duranguenses. Asimismo, aseveró que no accederán a presiones de los sindicatos, ya que la economía de la entidad es muy precaria y no se debe tener personal que no trabaje en beneficio de los ciudadanos.

Mandarán a llamar a los docentes en Durango Foto: Especial

Deberán comprobar sus actividades

Aseguro que no quiere etiquetarlos como aviadores, pero si no comprueban una comisión a la que están asignados no serán renovados sus servicios para la Secretaría, puesto que se tiene que proceder al adelgazamiento de la nómina que es la más importante de Durango.

Para continuar con los ahorros económicos, se abrirán las oficinas de 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, reduciendo el gasto de luz eléctrica como de personal de seguridad, ya que todo el personal estará en las oficinas atendiendo los temas de cada área, pero sin personal que no tenga bien definidas sus funciones.

Destaco que en el sexenio de José Rosas Aispuro, la nomina se duplicó sin sentido, en detrimento de la cuenta pública, por lo que se tendrá que ponderar la necesidad de mantener a estos mil 400 trabajadores fantasma o no, aseguran que serán escuchados y se determinara su situación en próximas fechas.

