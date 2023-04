"Todavía no terminamos contigo": un hombre narra cómo fue extorsionado por supuestos narcotraficantes en un hotel de Ciudad Victoria

Las extorsiones en México son una expresión de violencia que han estado presente desde hace tiempo, algunas se presentan con amenazas a comercios para que los dueños paguen un cobro de piso, asimismo, existe las telefónicas, con las que buscan causar terror en las personas para obtener dinero a cambio. Pero también existen aquellas extorsiones que suceden en persona, probablemente se valen de mentiras para generar miedo y obtener así obtener a cambio grandes cantidades de dinero de una forma más rápida.

En este contexto, un usuario de Twitter compartió la terrible experiencia que vivió el lunes 4 de abril en Ciudad Victoria, Tamaulipas durante su estancia en el Hotel Panorámico ubicado sobre la calle República de Argentina Oriente en la colonia Pedro Sosa. De acuerdo con lo relatado, acudió a este lugar ya que normalmente trabajaba fuera de Monterrey, Nuevo León y en su camino a Tampico, su compañero y él decidieron llegar a Ciudad Victoria para encontrarse con un cliente temprano.

Su llegada al hotel fue a las 17:40 horas, procedieron a hacer check-in: "nos atendió el mismo chavo que siempre nos ha atendido, nos dio la llave y fuimos a dejar la maleta al cuarto y bajamos al área de la alberca, solo estaban en esa área una pareja, un señor platicando por cel y nosotros, muy tranquilo era lunes" relató. De acuerdo con lo que mencionó en el hilo de Twitter, estuvieron en la zona de la alberca hasta las 21:00 horas, luego fueron a comprar algo de cenar cuando el reloj ya marcaba las 21:30 horas y ahí mismo comieron sus alimentos.

Detalló que a las 21:50 su compañero dijo que iría por hielo, pero por la hora, le dijo que probablemente ya estaría cerrado el restaurante, así que la persona en la recepción podría ayudarle con eso. Mientras, la persona que compartió su experiencia refirió que se quedó recogiendo la basura y a los 15 minutos decidió subir a su habitación por su cargador, pues su compañero ya se había tardado, pero sólo pensó que porque habría ido a otro lado a conseguir el hielo.

Todo parecía marchar sin novedad. | FOTO: Google Maps

El modus operandi del extorsionador al interior del hotel

"Pasé por el lobby, tomé el elevador salgo y al momento de dar la vuelta al pasillo viene un vato caminando de frente hablando por celular. No se me hizo extraño ni nada y al momento de estar frente a la puerta del cuarto y tocar 2 veces ¿, el vato me dice '¿puedes tomar una llamada?' y yo '¡a ching*! ¿De quién?' ¡y le dije que no! En eso, el vato saca un arma y me dice: "¡qué contestes cabr*n! no te estoy pidiendo permiso'" refirió la víctima.

Fue en ese momento en que su compañero abrió la puerta y el extorsionador lo obliga a meterse, amaga a ambos y le vuelve a exigir que tome la llamada, del otro lado de la línea, el hombre se identificó como "Arturo" jefe de algún cártel de droga y agregó: "Soy el encargado de la plaza de Ciudad Victoria y por tu seguridad necesito saber quien eres tú, solo quiero saber si eres malandro o si vendes drogas".

Los afectados sólo habían estado en la zona de la alberca. | FOTO: Google Maps

Fue ahí cuando la víctima pensó en que tiene forma de demostrar que no es nada de lo que pensaba, por lo que al extorsionador le dijo que revisara su computadora, mochila y celular, pero dijo que no, que necesitaba escuchar a alguien que hablara bien de él, pero siendo las 22:25 horas convirtió en algo complicado. "Y el vato nos arrebata los celulares y nos saca al balcón y nos deja ahí afuera pero seguíamos hablando por cel con el 'Arturo' y nos empieza a decir levanta la mano izquierda ahora la derecha y así nos tuvo 5 ó 6 minutos, ya el wey del cuarto abre la puerta y nos dice 'métanse'. Ya adentro me dice 'sigue hablando con el jefe yo voy estar afuera, si escuchas gritos o disparos no te cul**s todavía no terminamos contigo' pues ahí nos tuvo como 2 horas más hablando con él, yo y mi compañero y el vato de repente se asomaba o tocaba la puerta."

Asimismo, aclaró que su compañero estaba en el cuarto porque su esposa le marcó y ahí tenía abierto WhatsApp desde la computadora, fue ahí cuando se le ocurrió que su compañero le enviara mensaje a la empresa para que le llamaran a la policía, pero el extorsionador vio el mensaje en el celular que les había quitado, por lo que se metió a la habitación para golpear a su compañero.

La extorsión duró cuatro horas en la habitación del hotel. | FOTO: Google Maps

"Total, al mismo tiempo que estábamos hablando con el Arturo estaban extorsionando a mi familia en Monterrey, pues yo traía el número de mi papá registrado como papá, les quitaron una cantidad de dinero de ahorros que tenían de mi hermano mi hermana y mis papás" agregó el usuario de Twitter. Después de la traumática experiencia que duró aproximadamente cuatro horas, sólo pudo llorar de coraje, miedo e impotencia, pero su hermano logró conseguirle otro hotel a las 03:00 horas, le envió comida y dinero para regresar a Monterrey.

En tanto, refirió que el hotel dijo que no sucedió nada: "Que ellos no vieron nada ni escucharon nada, que eso no pasa en su hotel, en la empresa no recibí ni una llamada de si estoy bien ni un mensaje es más, creo que se molestaron porque me regresé a Monterrey" concluyó el afectado, quien además agregó que hay una denuncia por estos hechos.

