AMLO se dice listo para “entregar la estafeta” en 2024: "Me voy con la conciencia tranquila"

De gira por San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que está por cerrar su ciclo como titular del Ejecutivo Federal. Mencionó que se va con su conciencia tranquila.

"Estoy cerrando mi ciclo, ya estoy por concluir y ya voy a entregar la estafeta, y me voy con mi conciencia tranquila, con la satisfacción del deber cumplido, me voy contento porque, como lo dije, ya hay relevo generacional", aseguró.

Al supervisar el traslado de sector salud de San Luis Potosí para el programa IMSS-Bienestar en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el mandatario dio un mensaje a médicos y ciudadanos en el que afirmó que cualquier aspirante presidencial de Morena, que están en el flanco izquierdo, garantiza la continuidad de la transformación con cambio y el relevo generacional.

"Quienes van a relevarnos son gentes con convicciones, es gente honesta, gente que va a darle continuidad a la transformación, con su estilo y desde luego con los cambios, es continuidad con cambio y cualquiera de los que están, desde luego les soy sincero en el flanco izquierdo, es una garantía de que va a continuar este proceso democrático y transformador", indicó.

Aseguró que su gobierno tiene recursos, presupuesto y no se ha endeudado al país

El Presidente recordó que hace poco se hizo una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, y se congratula de que hay muchos jóvenes que apoyan al movimiento de transformación. "Hace poco hicimos una marcha, que no fue marcha porque no se pudo caminar de tanta gente. Estaba agobiado, me faltaba el aire, porque estaba rodeado de tanta gente. Lo que me animaba mucho que es una bendición, un logro para donde veía puros jóvenes y en mis adentros decía ya triunfamos", recordó.

Sostuvo que uno de los objetivos de su gobierno es hacer realidad la Revolución de las conciencias y garantizó que México es de los que menos tiene analfabetismo político en el mundo.

Acompañado del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, así como del director general del IMSS, Zoé Robledo, el presidente de la República aseguró que su gobierno tiene recursos, presupuesto, no se ha endeudado al país, no han aumentado los precios de gasolinas ni del diésel ni de la luz.

