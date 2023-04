Alondra Araceli desapareció tras ir a entregar ropa: la buscan en San Luis Potosí

En un país donde las desapariciones son una trágica contante, realizar las actividades cotidianas puede ser una tarea peligrosa, pues a diario personas salen a hacerlas y ya no regresan, como le ocurrió a Alondra Araceli Valle Mejía, una joven de 21 años quien desapareció el pasado 6 de abril en Ciudad Fernández, San Luis Potosí, cuando fue a entregar ropa, ya que se dedicaba a las ventas, tanto por redes sociales como en tianguis.

De acuerdo con María Araceli Valle, madre de la joven desaparecida, aquel jueves 6 de abril su hija salió alrededor de las 13:00 horas de su casa, ubicada en la cabecera municipal de Ciudad Fernández, a entregar un paquete de ropa. Pero al tardar más de lo habitual, la mujer la llamó en constantes ocasiones y le mandó varios mensaje, pero en ninguna de las dos vías logró comunicarse, lo que generó su preocupación, por lo que acudió a denunciar su ausencia.

La mujer relató a medios potosinos que su hija es una “niña muy tranquila que no tiene enemigos, ni nadie de su familia”. Dijo que está muy desesperada por encontrar a la joven, quien siempre se esmeraba por informarle dónde estaba, por eso le extrañó que no se comunicara. Agregó que lo único que quiere es tener noticias de Alondra Araceli, “sean buenas o malas”, pero no quiere seguir en la zozobra.

Han realizado labores de búsqueda. Foto: CEBP.

El pasado miércoles 12 de abril, familiares y amigos de la joven realizaron brigadas de búsqueda por el municipio de Ciudad Fernández, a ellas no pudo acudir su madre, pues ella acudió a la Fiscalía para saber si había noticias sobre la investigación de su hija. Convocaron a medios de comunicación para informar de propia voz los avances del caso, pero hasta el moemnto no había ninguno.

Desapariciones en San Luis Potosí

Ciudad Fernández es el mismo lugar donde desapreció la joven Marion Izaguirre el pasado mes de noviembre, ella salió a correr junto con su perrito y días después fue encontrada muerta en un canal.

Días antes, también en Ciudad Fernández, desaparecieron tres mujeres, Tania Arizbeth Chavarria Cordoba, de 26; Yatzell Ilu Morazán Loredo, de 26 y Patricia del Carmen Iraetha Iraetha de 29 años, después de que fueron a un bar. Hasta la fecha no se sabe nada de su paradero.

Colectivos de búsqueda, han catalogado los municipios de Ciudad Fernández y Rioverde, como la franja de riesgo, pues allí se registra el más alto índice de desapariciones de San Luis Potosí.

