Jóvenes wixárikas quieren usar tecnología para transformar su comunidad indígena

Guadalajara. - Hace pocos años ni siquiera había energía eléctrica en la Sierra Norte de Jalisco, hoy los jóvenes wixárikas portan celulares, quieren estudiar y confían en que la tecnología transformará toda la comunidad indígena, a pesar de las carencias económicas y en contraste con la riqueza natural y cultural. El mundo enteró podrá tener una ventana para conocer su historia ancestral.

Un grupo de jóvenes indígenas que estudian nivel preparatoria anhelan contar con un diccionario en lengua wixárika que esté accesible a todo el mundo, pero que les sirva especialmente a ellos para adaptarse a las traducciones en español.

“Nacimos en Mezquitic, en lo más profundo de la sierra al norte de Jalisco. Nos interesa la inteligencia artificial. Con la realidad virtual serían muchas ventajas porque en la escuela no todos tenemos esa oportunidad de aprender y experimentar. Por ejemplo, un diccionario digital en lengua wixárika o con la inteligencia artificial desarrollar una app donde venga la traducción de wixárika al español para que se nos facilite”, comentó José Carlos, en entrevista con El Heraldo de México.

Entre los pasillos de Talent Land miraban absortos las oportunidades que se abren a su alrededor.

“También podemos hacer libros digitales con nuestras historias y leyendas. Nakawe es un personaje histórico, una mujer que fue pionera en la sierra, fue como nuestra bisabuela. Hay distintas versiones, una dice que es como nuestra madre tierra que hacía renacer los brotes agrícolas”, sostiene el adolescente Castro.

La tecnología aplicada al campo agrícola cambiaría su forma de alimentarse, de producir, de negociar.

“La inteligencia artificial la podemos aprovechar en la agricultura y la ganadería, sería una oportunidad para progresar y mejorar la comunidad”, añadió Isabel.

Una de las carreras que estos muchachos quieren estudiar es Medicina porque sufren al observar que los enfermos tienen que peregrinar kilómetros en busca de un doctor que los atienda.

“En el Centro de Salud no contamos con muchos recursos, por ejemplo, ni siquiera tiene servicio de radiografías. A mí me encantaría estudiar medicina, en nuestra comunidad contamos con enfermeros pero no hay doctores, sólo enfermeros. Necesitamos especialistas que puedan apoyar a los enfermos en la comunidad. Otra opción de estudios para mí es entrar a la Marina, para que haya proyectos especiales para proteger a la comunidad”, dice convencida la jovencita de nombre Jamay.

“Yo también sueño con estudiar Medicina, hay muchos pueblos que necesitan ese apoyo”, coincide otro joven.

Hoy estos muchachos reconocen que para acudir a estudiar tienen que vencer varias amenazas en la región, una de ellas la seguridad en los trayectos, muchos caminos están dominados por el crimen organizado. Han modificado sus rutinas, ahora se acompañan por brechas y caminos para no ir solos a los planteles escolares.

“En la comunidad colindan varios ranchos, y ahí hay dos o tres alumnos, tienen que bajar en la tarde para que alcance el día. En mi caso para ir de mi rancho a la escuela son como cuatro horas, tengo que bajar a las 4 de la mañana para poder llegar a estudiar”, subrayaron.

