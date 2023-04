Semadet: reforestar inadecuadamente puede ser un mayor riesgo en zonas siniestradas

Aunque la intención puede ser buena, la reforestación en áreas que fueron afectadas por incendios podría traer en un futuro más complicaciones si no se realizan con estrategias y análisis de afectación de suelo, y es que cuando ocurre un incendio forestal se debe llevar a cabo un diagnóstico de afectación en donde, con imágenes de satélite, se determina el área afectada y si fue superficial o no.

"La mayor parte de los incendios que suceden en nuestro Estado son incendios superficiales, es decir, se quema hojarasca y pasto, es decir no hay una afectación al arbolado adulto y generalmente el Bosque se recupera solo. Cuando hay un grado de afectación más fuerte, recurrimos a otras acciones donde primeramente hay que hacer una restauración del suelo, pero no recomendamos reforestar inmediatamente porque el suelo no está en condiciones de recuperarse", Juan José Llamas, director general de recursos naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) en Jalisco.

Partiendo de ese análisis, se genera una estrategia de recuperación, pero las reforestaciones deben ser supervisadas para evitar dañar el ecosistema, especialmente en las áreas naturales protegidas.

Se debe llevar a cabo un diagnóstico de afectación. Foto: Especial

Insiste que no se deben sembrar plantas o árboles que no sean nativas porque podría perjudicar la zona y también la separación entre árboles y el tamaño de estos es relevante en acciones de reforestación.

"No es posible meter especies exóticas que no sean masivas y tenemos la experiencia de incendios de años anteriores donde la densidad de siembra no fue la adecuada, es decir, una reforestación con pinos en la Primavera que sucedió ya hace varios años, los sembraron muy cercanos unos a los otros y eso provocó que el fuego, lejos de detenerse se propagará más rápido porque tenía mucho arbolado de pinos cercano, eran árboles medianos, no estaban muy altos y el fuego se propagó muy rápido y ese es un buen ejemplo de lo que no tenemos que hacer".

A pesar de que pueda existir una buena intención, para realizar recuperación en áreas afectadas por incendios, es necesario tomar en cuenta el acompañamiento de los expertos, insiste el funcionario.

Seguir leyendo:

Plantarán 15 mil árboles en Bosque de la Primavera en Jalisco; ciudadanos pueden participar en la reforestación

Guadalajara se compromete a cuidar el ambiente natural en zona de Huentitán