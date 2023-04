Rosalía dejará derrama millonaria por concierto en el Zócalo de la CDMX

Ante el interés que ha causado el concierto gratuito de Rosalía en el Zócalo capitalino, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, prevé una derrama económica de hasta 300 millones de pesos únicamente en hospedaje, por lo que el espectáculo permitirá impulsar la recuperación financiera en la zona.

"Hay una derrama económica asociada a estos conciertos, viene gente de fuera para escuchar el concierto; entonces, también se asocia al turismo, las actividades culturales que hay en la ciudad. Para este concierto, hablando con el Fondo Mixto, con la Secretaría de Turismo, se estima alrededor de 250-300 millones de pesos, por lo menos, solo en hoteles, sin considerar plataformas o restaurantes, etcétera", indicó la jefa de Gobierno en conferencia de prensa.

En su mensaje, la mandataria capitalina señaló que este tipo de conciertos, además de contribuir a la reactivación económica, permiten a la población tener un acercamiento con la cultura sin necesidad de desembolsar una gran cantidad de dinero. Aclaró que el presupuesto destinado a los eventos se contempla en la Secretaría de Cultura, donde consideran entre 50 millones a 60 millones de pesos para dicho fin.

Sheinbaum insistió que para el concierto de Rosalía una parte será solventada por los patrocinadores

No obstante, insistió que para el concierto de Rosalía una parte será solventada por los patrocinadores y otra por el gobierno capitalino. "Hay que garantizar el derecho a la cultura y que todos tengan el derecho a ver a una de las artistas que hoy es más reconocida", dijo.

A la par, destacó que su gobierno no es el primero en traer a artistas internacionales, ya que durante su paso por la jefatura del gobierno capitalino, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo muchos invitados en la Plaza de la Constitución, algo que replicaron las siguientes administraciones.

Además, indicó que a pesar de la inversión en el concierto no se han descuidado otras áreas de interés como el Metro, pues aclaró que también ha habido grandes inversiones en la materia. "Estamos invirtiendo cerca de 45 mil millones de pesos en el Metro. Lo que pasa es que no se enteran, no se quieren enterar, no quieren conocer", dijo.

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum responde a críticas por concierto de Rosalía: “Quieren que la cultura sea un privilegio”

Claudia Sheinbaum comparte su playlist "Motomamis en el Zócalo" de Rosalía

"Con altura": Claudia Sheinbaum confirma que Rosalía dará un concierto en el Zócalo