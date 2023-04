Mujeres de Oaxaca piden renuncia de Donato Vargas por considerarlo un potencial feminicida

Mujeres víctimas de Donato Vargas Jiménez, funcionario de la Cuarta Transformación en Oaxaca exigieron su renuncia ante una serie de violencias de las que han sido objeto, esto al considerarlo un potencial feminicida.

“Temo por mi vida y la de mi familia”, manifestó Araceli Cruz expareja del también exfuncionario federal y ahora coordinador de Delegados de la Paz, a quien acusó nuevamente de golpearla pese a sus 26 semanas de embarazo, los hechos se registraron en un conocido hotel del municipio de Mitla.

"Me tiró al piso del estacionamiento del hotel Casa Regina en Xaaga, Mitla. Me pateó y me amenazó con machetearme y echarme ácido", relató Araceli.

Exigieron al gobernador Salomón Jara Cruz la renuncia inmediata del funcionario Foto: Especial

No conforme con ello, Vargas Jiménez, colocó una serie de fotografías del camino que conduce del Parque del Amor a San Martín Mexicapam, en la capital del estado, con el objetivo de denostarla.

Al emitir su postura ante la defensa que autoridades estatales han hecho a favor del oriundo de la Sierra de Juárez, en la zona Mixe, Araceli aseguró que se tiente temerosa y aseguró que, aunque se esconda en las montañas de su tierra, el funcionario la buscará.

Este día junto con Sandra Domínguez, otra de las mujeres violentadas, entregaron a las autoridades estatales el expediente de las denuncias contra Vargas Jiménez quien violentó también la Ley Olimpia al formar parte y compartir fotos de mujeres en el chat Sierra Juárez XXX.

En ese grupo de WhatsApp, compartía fotos de mujeres indígenas mixes junto con un grupo de 140 hombres entre ellos Rolando Vásquez exfuncionario del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, quien fue destituido.

Sin embargo, Jiménez Vargas sólo ofreció disculpas y mayor información del chat, pero hoy nuevamente forma parte de la función pública, condenó Sandra Domínguez, quien denunció que su fotografía fue utilizada como porta del grupo.

“La exigencia de la renuncia de Donato no es una cuestión política. Él les hace zoom a las fotografías de las partes íntimas de las mujeres además de denostarlas y exhibirlas al igual que exponer en que posiciones sexuales las quieren tener. Es un potencial feminicida”, dijo.

En este sentido exigieron al gobernador Salomón Jara Cruz la renuncia inmediata del funcionario y romper el pacto patriarcal.

SEGUIR LEYENDO:

Oaxaca, territorio peligroso para las mujeres; feminicidios no cesan

¡Abusivos!: turistas se tomaron dos cervezas en Huatulco y les cobraron 480 pesos

dhfm