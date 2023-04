El régimen de Bukele exilia en Tapachula a cientos de salvadoreños

Alexander tuvo que huir la madrugada del 15 de septiembre pasado de Sonsonate, al occidente de El Salvador. Lo hizo horas antes que los militares a la caza de pandilleros llegaran a su casa y le mataran a sus dos perros, para dejar como advertencia que lo buscaban y darían con él a como diera lugar.

Le llevó dos días llegar a Tapachula, en Chiapas, al sur de México, aún angustiado por la presión que los rumores de vecinos y los consejos de su madre le auguraban que, en cualquier momento, caería preso y sería llevado junto a cientos de detenidos relacionados con la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18.

Desde hacía días, el gobierno de Nayib Bukele le pisaba los talones por relacionarlo con una clica de la MS13 que controlaba su colonia. El error que Alexander había cometido era haberse vuelto adicto a la droga, que adquiría de manos de esos mismos pandilleros con los cuales ahora lo relacionaban.

“Ese día yo estaba trabajando y llegó la autoridad, tocaron la puertecita de la calle, yo solamente los miré. De allí al otro día andábamos en una fiesta de mi niña en la escuela, ese día no trabajé, pero cuando llegué a la calle donde vivo me dijeron los vecinos que no llegara a mi casa porque los militares acababan de moverse de mi casa. Después tuve que salir para arriba”, relata.