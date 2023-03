¿Qué pasa en El Salvador? Están rompiendo las tumbas de los pandilleros por orden de Bukele

El pasado martes 28 de febrero, las autoridades salvadoreñas —junto con el apoyo de un grupo de presos— demolieron las tumbas de pandilleros en La Libertad, localidad al oeste de San Salvador. La excusa para cometer este acto fue evitar que los admiradores de dicha organización criminal se reúnan alrededor de ellas. Esta operación formó parte de las medidas que tomó el presidente de la mencionada nación, Nayib Bukele, quien ha hecho varias reformas en contra de estos grupos delictivos. Las imágenes muestran cómo decenas de sepulcros fueron destruidos luego de ser identificados por los reos como "pertenecientes" a la Mara Salvatrucha, con las iniciales MS o 13 en sus lápidas.

La idea fue terminar con la simbología MS, sin embargo, se destruyeron tumbas en su totalidad y no solo la imagen. FOTO: Captura de video de Twitter

"Debemos terminar con la simbología", explicó Nayib Bukele a la prensa

Debido a las múltiples reacciones que desató este actuar, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, explicó a detallé el por qué ordenó destruir las tumbas de los pandilleros. Empezó con una comparación a la Alemania del postnazismo, donde enfatizó que ellos no estaban prohibiendo "que los pandilleros tengan tumbas" sino que "la tumba diga ‘Mara Salvatrucha’ o ‘Barrio 18'". Esto porque en su nación se aprobó la ley de proscripción de pandillas, la cual dicta que este tipo de símbolos están estrictamente prohibidos en grafitis, casas, cuerpo y por ende, en los sepulcros.

Y es que de acuerdo con el mandatario, hubo un caso similar en la Alemania del postnazismo, en donde recalcó que la eliminación de todo simbolismo que lo vinculara con este movimiento, hacía que su país avanzara tal y como lo hizo la nación de primer mundo. "Tenemos que hacer lo que ellos han hecho y lo que ellos hacen. No lo que ellos dicen que hagamos”, enfatizó. Asimismo dijo que los aliados le ganaron al nazismo alemán a través de la implementación de estrategias fuertes y contundentes como estas.

"Todavía están vigentes esas leyes en Alemania y una de ellas, por ejemplo, es que no se puede tener una esvástica. La simbología nazi, no solo la esvástica; pero todas, principalmente esa, la más conocida, son prohibidas en Alemania. No son prohibidas en Estados Unidos, no son prohibidas en El Salvador, no son prohibidas en Guatemala porque nosotros nunca tuvimos el problema del nazismo.”, detalló.

El gobierno dice que quiso terminar con todo lo referente a la organización criminal para desvincularla de la sociedad e incluso la comparó con la Alemania postnazi. FOTO: Captura de video de Twitter

Nayib Bukele quiere que el país se desvincule de los MS

Continuando su discurso con base en las acciones de la Alemania postnazi, el mandatario detalló que la eliminación de su simbología en todo el país, como: edificios públicos, estampillas, cartas, papel membretado, rótulos, banderas, vehículos, etc., —incluyendo las tumbas— terminó por "romper" el lazo que se tenía con la sociedad. Dijo que las acciones contundentes contra ellos no solo terminaban con la captura de los líderes, incluso con las sentencias de muerte, sino que debían borrar toda la ideología detrás. Así pues, cerró su discurso diciendo que en El Salvador nunca han tenido un problema de este tipo, sin embargo, la adoración a las pandillas es algo que no pueden ignorar.

"Sí hemos tenido un problema de pandillas similar porque no solo nos ha hecho mucho daño como los nazis, no solo han sido despiadados como los nazis, no solo han sido crueles como los nazis; si no que, además, están entrelazados en la sociedad salvadoreña. Están en todos lados, hasta en los cementerios.”, finalizó.

Esta no es la primera vez que el líder salvadoreño toma medidas extremas en contra de los delincuentes de esta organizaci��n criminal. En noviembre del año pasado hizo lo mismo junto con un grupo de presos para evitar que sus admiradores se reunieran alrededor de ellas. Y es que estas acciones son una cadena de medidas en contra de los Mara Salvatrucha. Recientemente, las autoridades locales trasladaron a los primeros dos mil pandilleros a la nueva mega cárcel, a la que catalogó como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) que albergará hasta 40 mil presos.

“Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población.”, detalló.

Esta acción continúa las medidas que se están tomando en contra de las pandillas. FOTO: Captura de video de Twitter

EU le recuerda a Bukele respetar los derechos humanos

Por su parte, Estados Unidos le recordó al mandatario salvadoreño que su país sí tiene la "responsabilidad" de garantizar la seguridad de la población pero también de respetar los derechos humanos y el debido proceso de los sentenciados. Un portavoz del Departamento de Estado fue cuestionado por la agencia EFE sobre la polémica prisión que ha estado en boca de todos, fue entonces que él expresó que "a pesar del enorme desafío" que enfrenta la nación centroamericana —debido a la violencia entre las pandillas— "se debe garantizar" la estabilidad en ambas partes.

"Reconocemos el desafío que enfrenta El Salvador para frenar la violencia de las pandillas. Garantizar la seguridad pública es responsabilidad de los Gobiernos —añadió— pero también tienen la responsabilidad de garantizar el debido proceso legal y de respetar los derechos humanos.", dijo el portavoz de la diplomacia estadounidense.

De acuerdo con las cifras oficiales, se ha detenido a más de 64 mil personas a las que el Gobierno salvadoreño acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de tres mil 300. Por su parte, las organizaciones humanitarias locales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de siete mil 900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias. Las autoridades atribuyen que esta medida y el Plan Control Territorial le ha generado a la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 por ciento menos que en el 2021.

Con información de EFE*

