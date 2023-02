El calvario de las mujeres entre las maras

La vida cotidiana de niñas y mujeres salvadoreñas está plagada de riesgos de violencia que imperan en el país centroamericano, por un arraigado machismo, la presencia de las maras o pandillas a las que muchas de ellas terminan uniéndose y, también, por el estado de excepción que aplica el gobierno de Nayib Bukele.

La articulista y periodista salvadoreña, Liliana Flamenco, dijo a Mente Mujer que “en el estado de excepción –apoyado por unos y criticado por otros–, hay muchas capturas de manera arbitraria, no todos son pandilleros o pandilleras, pero por vivir en una zona vulnerable o caliente –como decimos acá– han sido capturados”.

El gobierno registró 3 mil 419 casos de violencia sexual entre enero y junio de 2021, de los cuales más de 60 por ciento fueron contra niñas menores de 18 años. En 310 de los casos, las víctimas tenían menos de 10 años.

El Salvador tiene una de las más altas tasas de asesinatos de mujeres y niñas a nivel mundial, según Naciones Unidas. Muchas de ellas no ven otra salida más que sumarse a las maras para protegerse o tratar de empoderarse.

Flamenco destacó que pudo conversar el año pasado con chicas (15 y 16 años) que han estado presas y “me llamó mucho la atención por qué se involucran a una pandilla. De alguna manera, es la infancia que han tenido. No estamos justificando las atrocidades que cometen, pero es triste el entorno en el que crecen y el asunto es generacional, la abuela, la mamá y la nieta”.

A diferencia de sus pares masculinos, que suelen ser sometidos a fuertes golpizas para convertirse formalmente en miembros de la pandilla, el ritual de iniciación para las mujeres puede incluir tener relaciones sexuales con varios pandilleros, lo que se conoce como el trencito.

En este sentido, la periodista dice que en efecto “las mujeres que son parte de las pandillas son sometidas, no tienen palabra. Existe mucho machismo dentro de las maras”.

En ocasiones, le permiten elegir a la mujer qué ruta de iniciación prefiere. La mayoría escoge la golpiza, con la esperanza de preservar su dignidad y demostrar que tienen la dureza necesaria para ganarse el respeto de la pandilla.

A otras mujeres no se les da opción, una expandillera dijo bajo anonimato que: “Si eras bonita, probablemente serías violada”. Las mujeres obligadas a tener relaciones sexuales como parte de su iniciación posiblemente continúen siendo muy vulnerables a la violencia sexual a manos de los pandilleros y sufran terribles consecuencias si se resisten.

Una vez que entra a formar parte de la pandilla, la vigilancia sobre el cuerpo y la sexualidad de una mujer se intensifica. Las relaciones románticas o sexuales fuera del grupo suelen estar prohibidas para las mujeres, una restricción a la que no se enfrentan sus compañeros hombres.

Un pandillero que busca rendir tributo y mostrar su lealtad puede ofrecer una visita conyugal de su propia novia a un líder en prisión. En guerras territoriales entre pandillas rivales, las novias son objetivos habituales de quienes buscan venganza.

Cuando Bukele asumió el poder en 2019, una de sus prioridades fue el combate a la violencia y una férrea lucha contra la Mara Salvatrucha, la Barrio 18-Sureños y la Barrio 18-Revolucionarios, desde entonces 75 mil personas han sido detenidas, muchas de ellas mujeres.

La Policía usa su cuenta de Twitter para publicar actualizaciones en vivo de su #GuerraContraPandillas, las cuales predominan fotografías de niños y hombres tatuados y abatidos. Las mujeres rara vez aparecen y, las que lo hacen, a menudo ocultan su rostro o se esconden detrás de los hombres detenidos.

Según fuentes oficiales 5 mil 114 mujeres fueron detenidas en 2022, en medio de operaciones y redadas en áreas controladas por pandillas desde que se declaró el “régimen de excepción”. La cifra parece baja: por cada mujer detenida, se capturan aproximadamente seis hombres.

Flamenco señaló que en el actual régimen “no hay oportunidades para quienes consideren que son miembros de pandillas, insisto que en esta redada Olimpia que aplica el gobierno se están llevando a gente que no tiene nada que ver, no tienen delitos, no han cometido nada, estudian o trabajan, pero ahora ya tienen un expediente, ya te jodieron el prestigio”.

Aunque –la periodista– señaló que hay un proyecto El sentido de las cuerdas registrado en el documental de Marcela Zamora donde las niñas miembros de pandillas que estuvieron presas decidieron tomar un taller de música y unirse a la orquesta Sinfónica del centro penitenciario, eso les dio una nueva oportunidad.

VIOLENCIA

3,419 casos de violencia sexual de enero a junio de 2021.

60% eran contra niñas menotrs de 18 años.

310 víctimas tenían menos de 10 años.

51 femenicidios se registraron hasta diciembre de 2022.

