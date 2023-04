¡De México a la NASA! Estudiante organiza rifa para ir a Polonia y cumplir su sueño: convertirse en astronauta análogo

Con un traje de astronauta y la ilusión de cumplir sus sueños, Omar Saldaña Penetro recorre las calles de Puebla buscando encontrar apoyo económico para viajar a una estación espacial de la NASA en Europa, y convertirse en un astronauta análogo. "El Chico Cosmos", como se hace llamar en redes sociales, estudió la carrera de Mecatrónica en la Universidad Tecnológica de Puebla y el pasado 8 de marzo fue seleccionado para participar en un proyecto científico en la estación de investigación Lunares Research Station en la ciudad de Pila, en Polonia.

Pese a que no fue un estudiante sobresaliente, Omar encontró su pasión por el espacio y la divulgación científica en el bachillerato. En entrevista con El Heraldo Digital, "el Chico Cosmos" reveló que fue gracias a las enseñanzas de sus docentes que se enamoró de los temas científicos y decidió estudiar una carrera en Mecatrónica.

Posteriormente, el gusto por su profesión lo llevó a participar en el Concurso Internacional del Aire y Espacio 2022, el cual se llevó a cabo en noviembre de ese año en las instalaciones del Space and Rocket Center de Estados Unidos en Huntsville, Alabama. Omar y su equipo trabajaron, en tiempo récord, para ganar el primer lugar de la competencia. Gracias a este logro, el joven poblano obtuvo el derecho a enviar un experimento en el Módulo MISSE-FF a bordo de la Estación Espacial Internacional y presenciar su lanzamiento en diciembre de 2023.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

No obstante, el camino para ver realidad su sueño no es fácil y "el Chico Cosmos" se enfrentó a la falta de recursos para poder viajar a Polonia. En este contexto, se le ocurrió la idea de realizar una rifa para recaudar fondos y ver materializado su sueño de convertirse en astronauta análogo.

De acuerdo con Omar, él solicitó apoyo a las autoridades poblanas, pero debido a la burocracia gubernamental la ayuda económica no llegaría a tiempo (para antes de la fecha en la que debería viajar a Polonia), por lo que el estudiante de maestría recibió apoyo de un grupo de padres de familia de la escuela en la que actualmente se desempeña como profesor, quienes le ayudaron a comprar los premios que actualmente se están rifando.

La rifa se realizará el próximo 7 de abril y tiene como objetivo juntar la cantidad de 70 mil pesos mexicanos para comprar un boletos de avión a Polonia y solventar algunos gastos que se pudieran presentar, como los viáticos. Omar debe presentarse en Polonia el próximo mes de abril, por lo que no pierde la esperanza de poder alcanzar la suma de dinero que necesita. "Estamos rifando un Xbox Series S de 512 GB, unas botas Prada para mujer y, para quien quiera independizarse, un juego de 16 vasos de vidrio", reveló Omar.

Si quieres ayudar a Omar Saldaña puedes contribuir a su causa adquiriendo un boleto o buscándolo en su cuenta de Instagram @elchicocosmos.

Con telescopio en mano Omar acude a las escuelas de Puebla para compartir el conocimiento y la pasión que tiene por la ciencia y el universo. En estas visitas no hay un cobro para las y los estudiantes, pero si alguna autoridad académica desea contribuir se reciben donativos voluntarios, mismos que son utilizados para invertir en materiales para los menores y seguir desarrollando ciencia mexicana.

"Yo no me considero un genio, el dinero realmente me falta, pero yo no me he detenido y me doy cuenta de que hay más escalones que subir. Ahora, gracias al apoyo de los estudiantes, quiero ser astronauta, hecho y derecho, para poder ver la Tierra desde la ventana de una nave espacial".