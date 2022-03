Orgullo mexicano: NASA elige a poblano para participar en concurso; vende playeras para pagar el programa

La pasión por la ciencia y el deseo de sembrar la semilla de curiosidad en todas las y los niños fueron la motivación que llevó a Omar Saldaña a participar en una convocatoria lanzada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

La investigación que conquistó a la agencia aeroespacial y la cual se convirtió en su pase para ir hasta Huntsville, Alabama se basa en un robot que excave en Titán, una de las 82 lunas de Saturno y una de las más interesantes de todo el sistema solar, ya que es la única que posee una atmósfera con características similares a las de la Tierra, por lo que resulta un “excelente laboratorio” para entender cómo ha evolucionado nuestro planeta.

Con esta innovadora propuesta Omar fue seleccionado entre 60 jóvenes alrededor del mundo para asistir al International Air and Space Program 2022 (IASP), un exclusivo curso de la NASA que pondrá a prueba las habilidades y el talento de los participantes por 5 días.

Para cumplir su sueño, “El Chico Cosmos” deberá acudir al US Space & Rocket Center. No obstante, asistir al programa tiene un costo de 3 mil 500 dólares, un aproximado de 70 mil pesos mexicanos, monto que deberá pagar dos meses antes del viaje, es decir, en septiembre; además, aún debe comprar los boletos del avión.

Ante ello, se le ocurrió empezar a vender camisetas con diseños exclusivos: fotografías de la Luna tomadas por él mismo e impresas en las playeras. Con las ganancias, Omar pretende obtener los recursos suficientes para representar a México en el IASP.

El joven especificó que para las y los que estén interesados en apoyarlo y adquirir una camiseta, será necesario enviarle un mensaje directo a través de sus cuentas de Instagram: @omarpenetro o @elchicocosmos.

Además de poner en alto al país, el Ingeniero en Mecatrónica tiene otro sueño: poner la ciencia al alcance de la gente y sembrar en los pequeños de escasos recursos la misma semilla que germinó en él hasta convertirlo en orgullo nacional .

“Yo no soy una persona de abolengo, yo no soy un genio, soy un chavo común, me encanta muchísimo salir de fiesta, tener a mis amigos, juego mucho Xbox, pero encontré la suerte de encontrar lo que amo, lo que adoro es hacer ciencia y compartirla”, comentó a El Heraldo Digital.

El estudiante de Maestría en Ciencia y Tecnología del Espacio, por el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) relató que la pasión por la astrofísica nació en el bachillerato, gracias a sus profesores, ya que de pequeño nunca mostró interés por el espacio, los planetas y las galaxias infinitas; de hecho aseguró que nunca fue un alumno sobresaliente por sus buenas calificaciones.

Hoy piensa diferente: el chico cosmos ya no imagina su vida sin su telescopio y sin las bellas imágenes que éste le ha regalado. Además, el profundo amor a México lo ha motivado a seguir compartiendo el conocimiento con las comunidades, pues está seguro de que ese es el camino para ver crecer al país como sociedad.

“Yo tengo un amor incondicional a mi país que es México, creo que este es el camino, porque yo no me voy a ir para quedarme en otro país, yo me voy a quedar para educar a mis chicos. Aquí vamos a estar, no va a haber fuga de cerebros”, aseveró.

Cabe señalar que este programa de la NASA, en el Centro Marshall de Alabama, Estados Unidos, busca dar nuevos e intensivos entrenamientos a los mejores estudiantes del mundo seleccionados, los cuales tienen entre 12 y 25 años de edad.



