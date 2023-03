Las mujeres tendrán más apertura en las Fuerzas Armadas de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las mujeres seguirán siendo mayoría en su gobierno y este serán parte de su legado político.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal recordó que cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, su gabinete estaba integrado en su mayoría por mujeres.

"En lo que tiene que ver con el gobierno que represento van a seguir siendo la mayoría y las que toman las decisiones más importantes, me apoyan mucho. Y esto no es nuevo, también cuando fui jefe de Gobierno, hace más de 20 años, en el gabinete que formé, eso no ha sucedido nunca, de 14 secretarios 8 eran mujeres", explicó.

López Obrador dijo que las mujeres han tomado cada vez más espacios en la vida pública, como la primera conductora del Tren Maya, y la apertura de mujeres a las fuerzas armadas.

"Sí va a ser una mujer la que va a conducir el primer Tren Maya que ya está formándose, y además en estos días se da a conocer la mayor apertura de mujeres para trabajar en las fuerzas armadas", afirmó.

