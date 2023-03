Hoy no circula 9 de marzo: qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se mantiene sin variantes para este jueves 9 de marzo. Este ordenamiento se aplicará en la Ciudad de México y muncipios conurbados del Estado de México, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), su horario de aplicación será desde las 05:00 hasta las 22:00 horas. Sin embargo no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifican las normativas.

¿Qué vehículos no circulan jueves 9 de marzo?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados, sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 9 de marzo.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Policía Cibernética advierte sobre códigos que roban información en internet

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que al realizar labores de investigación por parte de la Unidad de Policía Cibernética, en coordinación con dependencias internacionales, se detectaron ataques de códigos maliciosos denominados "Ransomware", los cuales son utilizados para el robo de información por cibercriminales y para pedir recompensas.

Un Ransomware puede presentarse desde el bombardeo de mensajes emergentes y bloqueadores de pantalla, pero también puede llegar a casos más graves como el robo y cifrado de archivos, en este caso, se trata e un programa dañino llamado “malware” que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo infectado y en algunos casos pide un rescate a cambio de quitar cualquier restricción.

