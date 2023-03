Senadoras de Morena y oposición debaten por la marcha del 8M

Senadoras de Morena y oposición chocaron por la marcha del 8 de marzo y el desplegado emitido por analistas y expertas para pedir el cese de ataques verbales del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

Durante la aprobación de varias iniciativas en torno a las mujeres, la senadora priista Beatriz Paredes Rangel puso el tema sobre la mesa y cuestionó a la senadora panista Xóchitl Gálvez su opinión sobre el desplegado.

La senadora Gálvez lamentó que desde Palacio Nacional se golpeé a las mujeres que están en contra de las políticas del gobierno federal.

En respuesta, Martha Lucía Micher (Morena) dijo que no va a permitir que en tribuna del Senado se diga que se está ofendiendo y ejerciendo violencia desde el Ejecutivo Federal.

"No nos confundamos. Lo que nosotras estamos defendiendo es el respeto a las instituciones y autonomías de los Poderes. Así lo consideró la presidenta del Poder Judicial, no ponerse de pie en Querétaro, eso es su derecho. Pero se interpretó por muchas personas como una especie de reto", indicó.

La morenista dijo que hay respeto por la presidenta del Poder Judicial Foto: Especial

La morenista dijo que hay respeto por la presidenta del Poder Judicial, pero "eso no es el tema que debemos de hablar".

Lo que sí criticó que el Poder Judicial no juzga con perspectiva de género y las mujeres son las que están más en las cárceles y el poder judicial no alza la voz.

"La perspectiva de género la olvidaron en el Poder Judicial", indicó.

En respuesta, la senadora Josefina Vázquez Mota afirmó que la ministra presidenta, Norma Piña, es la primera mujer que desempeña con profesionalismo.

"Ni ella ni ninguna otra mujer debe ser sujeta a juicio cotidiano y descalificaciones, oprobios y ataques que son inaceptables. No abona a la democracia ni al respeto pleno de la democracia", indicó la panista.

También la marcha por el 8M, por el Día internacional de la Mujer, fue motivo de una confrontación entre panistas y morenistas.

Senado avala aumentar prisión por violencia vicaria

El Senado aprobó un paquete de iniciativas en favor de los derechos y la no violencia contra las mujeres, entre éstas aumentar de cuatro a siete años la pena de prisión por ejercer violencia vicaria, es decir amenazar con causar daño a las hijas e hijos, así como ocultar, retener o sustraer a los menores fuera de su domicilio o de su lugar habitual de residencia.

En sesión ordinaria, previo al Día Internacional de la Mujer, los senadores votaron por unanimidad la ley contra violencia vicaria, es decir a quien también útilice a hijas e hijos para obtener información respecto de la madre; promover, incitar o fomentar actos de violencia física de hijas o hijos en contra de la madre y suscitar, incitar o fomentar actos de violencia psicológica que descalifiquen la figura materna afectando el vínculo materno filial, entre otros.

Los senadores consideraron que la violencia a través de interpósita persona se sancionará con independencia de los delitos en los que haya incurrido la persona agresora.

También que el Estado Mexicano tendrá la misma responsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar, desde una perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres, sus hijas e hijos, que se encuentren o residan fuera del país, con base en los mecanismos legales del Servicio Exterior Mexicano

La senadora Indira Kempis (MC) dijo que las evidencias sobran para indicar que no existe justicia social para las mujeres.

Los senadores también avalaron modificaciones al código penal federal para castigar con penas más fuerte a las personas que lesionen a mujeres por razones de género. Y es que argumentaron que el 54.8 por ciento de lesiones en México se registra fuero contra mujeres.

En la iniciativa también se incluye tipos penales específicos a los agresores de ataques con ácido contra mujeres.

También se aprobó una reforma que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de acoso, para que los gobiernos garanticen la seguridad para mujeres en espacios público, como transportes y parques.

dhfm