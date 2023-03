Reemplazan tu tarjeta en el cajero automático para robarte: así operan los desplazadores

Mario acudió a retirar el dinero de su Pensión del Bienestar a un cajero automático del Centro Histórico de la Ciudad de México, es un hombre de 75 años quien al no tener un familiar que lo asista acude a todos sus trámites él solo; debido a su avanzada edad tiene dificultades para leer y en muchas ocasiones se le complica retirar dinero de los cajeros automáticos, por lo que pide ayuda a las personas que están ahí para acceder a su dinero, sin embargo no todos aquellos que se ofrecen a ayudar tienen buena voluntad.

Al ser ayudado por un desconocido, Mario fue víctima de los desplazadores de tarjetas, un grupo de delincuentes quienes operan de manera conjunta para identificar posibles víctimas, causarles distracción y reemplazar la tarjeta del banco de la persona en cuestión luego de observar el NIP de la tarjeta, por lo que tienen acceso de manera sencilla a los fondos disponibles en esa cuenta bancaria. El hombre de la tercera edad no se dio cuenta del cambio de su tarjeta de débito hasta días después cuando intentó sacar dinero de otro cajero y descubrió que esa no era su tarjeta donde cobraba su pensión, por lo que perdió no solo el pago bimestral, sino los ahorros que ahí tenía guardados.

¿Cómo operan los desplazadores?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los desplazadores no operan solos, lo hacen en grupos de dos o tres personas pero se han reportado casos donde hasta cinco sujetos acorralan a la víctima para que esta caiga en su fechoría. Primero seleccionan a su víctima, personas que acuden solas al cajero automático.

Fingen estar esperando que se desocupe un cajero, pero la realidad es que están cazando a su víctima, para detectar el NIP de la tarjeta cuando lo ingresa. Mientras un hombre está parado junto a la víctima, otro está de ella, muy cerca, tan cerca como le permita ver los números de seguridad.

En ese momento el cómplice que está al costado le da billetes y hacen una técnica que nunca les falla, pues arrojan el dinero al piso y llaman a la persona que está en el cajero para hacerle creer que se le ha caído dinero. Todos caen, pues se agachan para recoger los billetes. Es ahí cuando cometen el crimen, pues mientras el usuario del cajero automático está intentando recoger el dinero, el otro hombre se aproxima al cajero, cancela la operación y saca la tarjeta para guardarla, todo pasa en segundos.

El hombre que todo el tiempo está vigilante de los números de seguridad tiene como tarea distraer a la víctima para que no se de cuenta del momento en que le roban la tarjeta que está usando en ese momento. Acto seguido salen del cajero los dos hombres y se van, cometen su crimen sin acto de violencia, pues aprovechan la distracción de las personas y generalmente los usuarios tardan unos minutos en darse cuenta que han sido víctimas de un robo.

Otra forma como operan es manipular el cajero automático para colocar una trampa de color negro donde el dinero se queda atorado el dinero, pues bloquean la salida de billetes para quedarse con el dinero que fue retirado por la víctima, fingiendo que no salió, entonces la víctima se va a hacer la reclamación al banco y es cuando ellos aprovechan para retirar el dinero, lo hacen en pocos minutos con ayuda de otro cómplice y sus víctimas son principalmente personas de la tercera edad, han alertado autoridades.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en diciembre de 2021, 65.8% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. En ese periodo 70.3% de las mujeres tuvo una percepción de inseguridad, mientras que 60.2% de los hombres lo percibió así. Además el 81.9% de los encuestados revelaron sentirse inseguros al utilizar cajeros automáticos en la vía pública.

Así puedes evitar ser víctima de los desplazadores o tarjeteros

Durante el IV T 2021, 57.5% de la población de 18 años y más residente en las ciudades objeto de estudio, manifestó que modificó sus hábitos respecto a “llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito” por temor a sufrir algún delito. Ante este tipo de prácticas la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre el robo a usuarios en cajeros automáticos y emitió recomendaciones para evitar ser víctimas de un delito.

No uses el cajero si alrededor hay una persona o varias sospechosas

Nunca aceptes ayuda de una persona desconocida

No permitas que te distraigan cuando realizas operaciones en el cajero

Verifica que no haya elementos extraños en la ranura lectora de la tarjeta

Tapa el teclado con tu mano cuando vayas a digitar tu NIP

Si el cajero presenta fallas cancela la operación antes de sacar tu tarjeta

Hace apenas unos días autoridades de la Ciudad de México compartieron un video del C5 donde fue posible la captura de tres personas identificadas como desplazadores o tarjeteros, quienes con engaños despojaron de su tarjeta bancaria a un hombre de la tercera edad; el delito ocurrió en el Centro Histórico, misma zona donde robaron al señor Mario, quien por desgracia perdió sus ahorros y no presentó denuncia pues consideró que no recuperaría nada.

