Banco del Bienestar: ¿dónde aceptan la tarjeta de la Pensión Bienestar?

Los estudiantes que reciben la Beca Benito Juárez en niveles escolares de educación básica, media y superior están recibiendo nuevas tarjetas que son del Banco del Bienestar y el cambio se hizo como una estrategia del gobierno federal para bancarizar a los mexicanos

La secretaria del Bienestar Ariadna Montiel destacó que la bancarización de derechohabientes permitirá fortalecer este derecho a través de la entrega directa de becas y pensiones con la finalidad de que no se les cobren comisiones en las consultas de saldo y retiro de dinero en efectivo en las instalaciones del Banco del Bienestar, explicó la titular de la dependencia en noviembre pasado cuando inició el cambio.

Así son las nuevas tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Cuartoscuro

¿Dónde aceptan la tarjeta del Banco del Bienestar?

La tarjeta del Banco del Bienestar puede utilizarse en todo el país pues es una tarjeta de débito que funciona para utilizarla al momento de realizar consulta de saldo y retiro de efectivo en los cajeros bancarios. Además se utilizar como método de pago en:

Tiendas de autoservicio

Pagar en establecimientos con terminal bancaria

Pagar tus servicios

Funciona como una tarjeta de débito. Foto: Secretaría del Bienestar

Banco del Bienestar:¿cómo activar la tarjeta de pensionados y becarios?

La tarjeta del Banco del Bienestar se activa de manera automática al momento de recibir el depósito del programa social correspondiente, por lo que no es necesario que los beneficiarios acudan a una sucursal bancaria para que quede activa. Cuando los pensionados y becarios reciban su pago les será notificado mediante un SMS a su teléfono celular o al número que hayan dado de alta al momento del registro.

Cada tarjeta otorgada a los pensionados ya cuenta con un NIP (Número de Identificación Personal) que deberá ser cambiado por seguridad por un número que puedan recordar con facilidad. Al igual que para los pensionados las tarjetas de becarios Benito Juárez se activan cuando caiga el primer depósito en ella. Si deseas consultar tu saldo puedes hacerlo de dos formas:

Línea telefónica al número 800 900 2000

Mediante la aplicación del Banco del Bienestar

Recuerda resguardar tus datos personales y no le des tu NIP a personas que lo soliciten vía telefónica, pues personal del Banco del Bienestar no te pedirá tu información personal como NIP o clave interbancaria, así evitarás ser víctima de un fraude. De igual manera se recomienda no recibir ayuda de personas extrañas al momento de retirar dinero de un cajero.

SIGUE LEYENDO:

Banco del Bienestar: ¿Cómo activar la tarjeta de pensionados?

Pensión Bienestar: fechas de pago de marzo apellido por apellido