Plan B de Reforma Electoral, violenta: Dania Ravel

El llamado Plan B de la Reforma Electoral permite a violentadores de mujeres ocupar cargos de elección popular, que se pierdan las candidaturas a gubernaturas paritarias y que se logre la erradicación de la violencia contra las mujeres al interior de los partidos, advierte la consejera electoral, Dania Ravel.

En entrevista con El Heraldo de México, la consejera relató que en su camino profesional ha enfrentado violencia de género como lo fue cuando fue seleccionada entre los perfiles más aptos para ocupar el cargo, así como ocurre en muchos otros puestos de dirección de todos los sectores, se encontró con comentarios que cuestionaban su capacidad hasta otros que fueron más lascivos como ¿a quién se las dio?

¿A qué se ha enfrentado Dania Ravel como mujer en el ámbito profesional?

“Mas o menos las mismas dificultades de todas las mujeres cuando llegan a un puesto de dirección… Desde luego el típico comentario de ¿a quién se las dio para llegar a ese puesto?, sin saber absolutamente nada del trabajo que he tenido, del trabajo que he hecho, si me he desenvuelto bien o mal, absolutamente nada, ese tipo de descalificaciones se dan solamente en contra de las mujeres”, señaló.

En este contexto advirtió de las regresiones que implica el Plan B para las mujeres, entre ellos que violentadores puedan ocupar cargos de elección popular, situación que antes de la reforma ya no eran permitidas con “la 3 de 3 contra la violencia”.

“Dice la nueva normativa que nosotros no podemos imponer más requisitos para dar los registros de candidaturas más que lo que establece expresamente la legislación y por ejemplo no establece la tres de tres contra la violencia, eso implicaría que ya no podríamos exigirla”, señaló.

El consejero presidente del INE Lorenzo Córdova confía en que el "Plan B" no resistirá Foto: Cuartoscuro

¿Entonces con el Plan B los violentadores podrán ocupar nuevamente cargos de elección popular?

“Sí, lamentablemente no vamos a tener la posibilidad de hacer esta revisión, entonces se abre esa pauta porque no vamos a poder hacer esta revisión de la tres de tres, no vamos a poder exigirla, no vamos a poderes establecerla como un requisito para que demos el registro de candidaturas”, advirtió Ravel.

En este contexto, dijo que los avances en materia paritaria han sido lentos, pero subrayó que no se puede aspirar a permitir retrocesos.

Otros temas en los que el Plan B repercute negativamente, es en el combate a la violencia política y desigualdad en razón de género y también en las candidaturas paritarias toda vez que a través de un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para avanzar en su erradicación se había dado un paso hacía adelante, ordenando a los partidos que en sus documentos básicos incluyeran la denominada paridad sustantiva, sin embargo, el Plan B revierte lo alcanzado.

“Sin embargo, en este denominado Plan B se dice que las autoridades no podemos ordenarles a los partidos que modifiquen sus documentos básicos, entonces me parece que el cumplimiento de estas sentencias parece que no va a ocurrir, derivado de la legislación”, lamentó la consejera electoral.

De cara a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la consejera llamó a las féminas a que tengan confianza, arrojo, que se atrevan, que se inscriban, que concursen, que se postulen, por que dijo, no hay ningún lugar que pueda estar vetado para ellas.

“Que confíen en sí mismas, que vean que, si es posible, que dejemos a un lado este síndrome de la impostora, en donde a pesar de que tenemos logros no nos lo acabamos de creer, creo que en la medida que logremos eso vamos a ir avanzando mucho”, subrayó Dania Ravel.

LSN

SIGUE LEYENDO:

Trabajadores del INE presentan al menos 60 juicios contra el Plan B

El "Plan B" es un retroceso de 30 años en las condiciones de controversia en el INE