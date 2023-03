Trabajadores de la Universidad de Sonora emplazan huelga hasta el 28 de abril

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) realizaron la entrega del emplazamiento a huelga para el próximo 28 de abril, donde de no llegar a acuerdos en la negociación contractual pararán labores dentro de la Máxima Casa de Estudios del Estado.



Juan Díaz Hilton, secretario general de Staus, explicó que el emplazamiento a huelga es por la revisión contractual y salarial 2023, pero también por un pliego de violaciones al contrato colectivo de trabajo que han venido arrastrando de manera histórica.



Precisó que la Ley laboral marca que deben entregar este emplazamiento antes que de venza el contrato colectivo vigente, el cual termina el día 20 de marzo, y por eso cumplieron con este requisito legal, para avanzar con las negociaciones y en caso de no llegar a acuerdos hacer valer su derecho a huelga.



Resaltó que todavía ven que hay muchos puntos que no se han abordado, además, que habrá un impacto en las bases laborales con la nueva ley orgánica de la Universidad de Sonora que ameritan una revisión a fondo, para ir adecuando el contrato colectivo.

Se teme que no se arreglen los temas antes de la fecha límite

El tiempo es corto

Se mantiene la solicitud de un incremento salarial del 10% directo, ya que los topes impuestos desde la Ciudad de México han afectado al poder adquisitivo del salario de los maestros universitarios, además, de un aumento del 5% a prestaciones.



Sigue la exigencia del tema de vivienda, falta la estabilidad del Isssteson, la reducción del ISR de los salarios de los maestros, la estabilidad laboral donde hay más de 200 plazas vacantes que no se entregan.



Ven buena apertura para el diálogo, sin embargo, también saben que el tiempo es corto, se tiene más de un mes para llegar a acuerdos y esperan avanzar significativamente para que no haya necesidad de parar labores.



Por otro lado, resaltó que este lunes seis de marzo entró en vigor la nueva Ley Orgánica de la universidad de Sonora, donde se logró democratizar la estructura interna y ahora serán colegios formados por estudiantes, maestros, trabajadores y directivos quienes tomen las decisiones más importantes de la institución educativa y es importante evitar estrenarla con una huelga, por eso la necesidad de llegar acuerdos.

