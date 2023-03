Michoacán: Fiscalía ya tiene identificados a los agresores de Hipólito Mora, exlíder de autodefensas

Los presuntos agresores que el pasado sábado atentaron contra Hipólito Mora Chávez, exlíder de las autodefensas de Felipe Carrillo Puerto "La Ruana", en el municipio de Buenavista, ya se encuentran identificados, aseguró el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís.

"Está muy avanzada la investigación, están identificados algunos de los partícipes del hecho, en próximos días se estará judicializando la carpeta en contra de personas determinadas", adelantó Adrián López Solís.

El fiscal dijo que en los próximos días se estará judicializando la carpeta en contra de personas determinadas Foto: Facebook Adrián López Solís

El ataque del sábado, fue el segundo ocurrido en contra de Hipólito Mora en el último año. En noviembre de 2022, el ex líder de la guardia comunitaria de "La Ruana" denunció la primera agresión en su contra en una huerta de limón de su propiedad, hecho en el que murió uno de los presuntos sicarios.

En este segundo evento, Mora Chávez informó que uno de sus guardias y una mujer trabajadora de un comercio resultaron lesionados. "Les informo acabo de sufrir un ataque de los sicarios en el centro de la Ruana me hirieron un escolta y una empleada de la refaccionaria resultó herida", compartió el exautodefensa en su cuenta de Facebook.

Hipólito Mora da un ultimátum al gobierno: "o detienen a los criminales de La Ruana o convoco a tomar las armas"

Previamente, el pasado 24 de febrero en el marco del décimo aniversario del levantamiento en armas contra el crimen organizado, Hipólito Mora lanzo un "ultimátum" al gobierno estatal y federal para que detengan a los criminales que operan en Buenavista, pues de lo contrario, advirtió un resurgimiento de grupos autodefensas.

Aseguró que, en su localidad, aún opera el crimen organizado a través de "Los Viagras", quienes cobran cuotas y derecho de piso, a comerciantes y agricultores.

"El pueblo está muy molesto y me está exigiendo que convoque a las armas", aseguró Hipólito Mora.

Mora Chávez, reiteró que, además, los criminales han querido asesinarlo en varias ocasiones, como ocurrió, dijo, en noviembre pasado, cuando dos sicarios lo atacaron a tiros en su huerta de limón. En ese contexto de inseguridad, el exlíder comunitario lanzó un ultimátum para las autoridades.

"O detienen a las gentes que nos están haciendo daño en La Ruana o convoco a las armas y dejo la política. Y no nada más en La Ruana, a nivel estado me sigue muchísima gente. No les voy a dar fecha, pero pueden estar seguros que se van a dar cuenta cuando ande el movimiento en grande", aseguró.

DME