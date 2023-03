Hipólito Mora denuncia en Facebook otro supuesto atentado en su contra

Hipólito Mora Chávez, exlíder fundador de la autodefensa de Felipe Carrillo Puerto, conocido como La Ruana, en el municipio de Buenavista, denunció haber sido atacado a tiros por un grupo de sicarios.

A través de sus redes sociales, Mora Chávez informó sobre lo ocurrido:

"Les informo acabo de sufrir un ataque de los sicarios en el centro de la Ruana me hirieron un escolta y una empleada de la refaccionaria resultó herida", compartió el ex autodefensa en su cuenta de Facebook.

Cabe recordar que no es la primera vez que Mora Chávez informa sobre un ataque en su contra, puesto que en noviembre del año pasado en su huerta, suceso en el que respondió de igual forma con disparos y abatió a ambos agresores. En suma, señaló que uno de los sicarios era un exmilitar y desertor.

Se agudiza el contexto de violencia en la región

Apenas el pasado 24 de febrero, en el décimo aniversario de las autodefensas michoacanas, Hipólito Mora advirtió sobre un posible levantamiento en armas en su localidad, debido a la presencia de criminales a los que señaló de cometer abusos contra la población y comerciantes, como son cobros de cuotas, cobros de piso, extorsiones y homicidios.

"O detienen a las gentes que nos están haciendo daño en La Ruana o convoco a las armas y dejo la política. Y no nada más en La Ruana, a nivel estado me sigue muchísima gente. No les voy a dar fecha pero pueden estar seguros que se van a dar cuenta cuando ande el movimiento en grande", advirtió.

