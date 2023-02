Hipólito Mora da un ultimátum al gobierno: "o detienen a los criminales de La Ruana o convoco a tomar las armas"

Morelia, Michoacán.- En el 10° aniversario de la conformación de los grupos autodefensas, Hipólito Mora Chávez, uno de los iniciadores, lanzó un ultimátum al gobierno estatal y federal, a los que exigió la detención de los criminales que operan en su natal Felipe Carrillo Puerto, o de lo contrario, convocará a los pobladores a tomar nuevamente las armas.

En la ciudad de Morelia, el exlíder de la autodefensa de "La Ruana", municipio de Buenavista, aseguró que en su localidad, aún opera el crimen organizado a través de "Los Viagras", quienes cobran cuotas y derecho de piso, a comerciantes y agricultores.

Aseguró que dejaría la política si la situación no mejora. FOTO: Archivo.

"El pueblo esta muy molesto y me está exigiendo que convoque a las armas", aseguró.

Mora Chávez, reiteró que además, los criminales han querido asesinarlo en varias ocasiones, como ocurrió, dijo, en noviembre pasado, cuando dos sicarios lo atacaron a tiros en su huerta de limón. En ese contexto de inseguridad, el ex íder comunitario lanzó un ultimátum para las autoridades.

"O detienen a las gentes que nos están haciendo daño en La Ruana o convoco a las armas y dejo la política. Y no nada más en La Ruana, a nivel estado me sigue muchísima gente. No les voy a dar fecha pero pueden estar seguros que se van a dar cuenta cuando ande el movimiento en grande", aseguró.

Dijo que la gente lo sigue y puede crear un gran movimiento. FOTO: Archivo.

El ex autodefensa de La Ruana, aseguró que en la actualidad, cuenta con mayor respaldo social que en el 2013, cuando lideró al grupo civil armado, por lo que el movimiento, sería más grande que el anterior, dijo.

