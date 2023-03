AMLO se compromete a frenar la creación de nuevo Consejo Regulador del Tequila, asegura Enrique Alfaro

La creación de un segundo Consejo Regulador del Tequila, no será posible porque distraería la intención de dar certidumbre a la industria de la bebida nacional y ante la sorpresa de que éste pudiera formarse, el mandatario Enrique Alfaro lo comentó este fin de semana con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya giró instrucciones para que se frene su consolidación.

“Se lo platiqué y el presidente no lo sabía, como no estábamos enterados nadie, me mostró su sorpresa, me dijo que no era posible y que iba a dar instrucciones de inmediato para que eso se fuera para atrás, ya les estamos informando a los miembros del Consejo Regulador del Tequila, sería absurdo tener una nueva instancia que distorsionara a una industria que va creciendo muy bien y yo sentí al presidente con plena consciencia de que eso no era posible. Desconozco quién haya tomado esa decisión, pero ya me dijo el presidente que la van a echar para atrás”.

El presidente habría anulado esta decisión. FOTO: Presidencia.

En la Cámara de Diputados, la legisladora Gabriela Cárdenas exhortó a la Secretaría de Economía para que se frene el proyecto que contempla la creación de unidades de inspección y certificador del tequila porque con la Denominación de Origen que ya se tiene de la bebida nacional, ya se garantiza la calidad para los consumidores y un nuevo ente regulador existiría el riesgo de disminuir la calidad del producto.

La legisladora de Movimiento Ciudadano señaló que incluso se podría abrir la posibilidad de que se dé paso a negociación en inspecciones o que se reste competitividad internacional al generar posibles malas prácticas o corrupción.

El actual Consejo Regulador del Tequila (CRT) opera desde hace 28 años, ha impulsado la Denominación de Origen, que entre otras cosas, delimita la zona de cultivo y producción del tequila con estándares de calidad que han logrado abrir puertas en distintas naciones.

El gobernador dijo que el presidente no estaba informado de esta situación. FOTO: Presidencia.

Justo el pasado 17 de febrero se instaló el Consejo Consultivo de la sede en Chicago, de la cual forma parte del CRT y se prevé que se instalen otros en cada una de las sedes de las Oficinas de Jalisco en Los Ángeles, Washington y próximamente en Texas. Estos espacios permiten el posicionamiento de la agenda económica, atención a empresarios de la comunidad migrante y relaciones comerciales y de inversión con Estados Unidos.

Otros proyectos que ha emprendido el CRT, desde el laboratorio de Isotopía es estudiar, desde hace un año, la huella isotópica del agave, con el fin de conocer el lugar en donde creció el agave Tequilana Weber que se emplea para elaborar la bebida.

