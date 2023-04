Más de mil eventos culturales se presentarán en la Feria Nacional de San Marcos 2023

Como parte del trabajo que la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, realiza para ofrecer la mejor edición de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) en la historia, se presentó el Programa Cultural de la verbena con más de mil eventos, 95 por ciento de ellos gratuitos.

Por primera vez, el programa es conjunto entre el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) y el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), para presentar eventos y actividades de corte internacional, dignos de la Capital Americana de la Cultura 2023. A través del portal www.viveica.gob.mx/foros, los visitantes podrán consultar el programa y los foros en los que se desarrollarán los eventos.

El Corredor Cultural Carranza tendrá como temática El Ferrocarril

En esta edición el Corredor Cultural Carranza tendrá como temática El Ferrocarril, por el papel que juega en el desarrollo del estado y la tradición arraigada en miles de familias aguascalentenses. Alejandro Vázquez Zúñiga, director del ICA, informó que los escenarios en los que se desarrollará los eventos serán: El Foro del Lago, Patio de las Jacarandas, Casa de la Cultura “Víctor Sandoval”, Teatro Morelos, Teatro “Antonio Leal y Romero”, Casa Terán, Sótano Stallworth, Biblioteca “Jaime Torres Bodet”, Ex Escuela de Cristo, Palacio de Gobierno, Teatro Aguascalientes y Jardín de San Marcos; además de que las actividades culturales se extenderán a todos los municipios del estado.

“Celebro la coincidencia que se dio entre ambas instituciones, el trabajo transversal desde su planeación, en el intercambio de ideas y revisiones; esta colaboración permite también que Guanajuato tenga participación en los escenarios”, destacó.

La programación incluye por primera vez, una extensión de la feria en los municipios

Dicha programación incluye música, danza, teatro, cine y, por primera vez, una extensión de la feria en los municipios, dos días en cada uno. Adelantó que como parte de las actividades que se llevarán hasta esas zonas, se presentará el Ferial. En el Foro del Lago, el 15 de abril al 07 de mayo se presentarán tres artistas por día; algunos de ellos son Chetes, el 15 de abril; Here Comes The Kraken, el 20 de abril; La Lupita, el 5 de mayo y cerrando con broche de oro, La Orquesta Sinfónica de Aguascalientes el 7 de mayo.

Octavio Ozuna, director del IMAC, resaltó la importancia de esta colaboración inédita entre ambas instituciones culturales con el objetivo principal de detonar la cultura como un fuerte atractivo turístico. “En el Corredor Cultural Carranza contaremos con actividades para toda la familia, desde presentaciones artísticas, talleres infantiles, actividades de fomento a la lectura y el pabellón artesanal. Todas nuestras actividades serán gratuitas”, mencionó el director.

Katia Nilo Fernández, de la Dirección de Producción y Programación Cultural del Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato, mencionó que se sienten muy honrados porque artistas guanajuatenses podrán participar en esta edición, donde presentarán obras de teatro, danza, y ballet, entre muchas otras actividades culturales para los asistentes.

