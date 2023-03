GIEI: la orden de desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa se dio la noche del 26 de septiembre

Este viernes se llevó a cabo la conferencia de prensa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual presentó su quinto informe sobre el caso Ayotzinapa, en el cual se cual se arrojaron momentos clave que representan avances significativos en la investigación paralela sobre el caso de los 43 normalistas que desaparecieron en 2014.

En este contexto, en el informe se da a conocer que de acuerdo con el testigo protegido "J.", los estudiantes habrían sido golpeados y asesinados, luego fueron divididos en varios grupos, en primer lugar, para detenerlos y luego para ocultar el operativo, posteriormente se lee en el documento: "Cuando la gravedad y notoriedad de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 se hizo evidente, se habría tomado la decisión de dividirlos en varios grupos y llevar a cabo su ocultamiento y posteriormente asesinato, si bien existen discrepancias entre distintas fuentes sobre el tiempo en que algunos jóvenes permanecieron con vida.

Los 43 normalistas desaparecieron en 2014. | FOTO: Cuartoscuro

Cabe recordar que fue el septiembre de 2022 cuando el GIEI presentó su último informe y desde entonces ha trabajado para avanzar en la investigación sobre el caso, asimismo, las autoridades de México, los familiares, representantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvieron de acuerdo en que continuaran estos trabajos. De igual forma, el GIEI precisó que el mandato llega hasta el 31 de marzo, aunque refirió que habrá un nuevo acuerdo para que se alargue hasta junio de 2023 y al término de éste, se publicará un nuevo informe completo

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Fue el 28 de enero de 2015 cuando el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam dio a conocer la llamada "verdad histórica" de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, la cual refiere que fueron detenidos por policías, para posteriormente entregarlos al Cártel Guerreros Unidos, agrupación que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

“Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, declaró en ese entonces. Los 43 jóvenes eran estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa y fueron interceptados cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.

Aún continúan las investigaciones sobre el caso. | FOTO: Especial

Fue el pasado 18 de agosto cuando Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, informó en conferencia de prensa en Palacio Nacional, que "siempre se le va a decir la verdad a los padres de los normalistas” y señaló que no hay indicios de que normalistas estén con vida. Asimismo, afirmó que los restos humanos encontrados se han enviado para estudio a la Universidad de Innsbruck; no obstante, no se ha encontrado material genético suficiente para la identificación de algún estudiante.

