Ernestina Godoy destaca avances en materia de justicia por violencia de género

Del 1 de enero de 2019 al 15 de marzo de este año, 10 mil 785 agresores de mujeres han sido vinculados a proceso, imputados por todos los tipos de violencia de género que van desde acoso, abuso, violencia, hasta el más atroz de los delitos contra las mujeres que es el feminicidio, aseguró la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy Ramos.

Derivado de la confianza de las mujeres para denunciar en la institución, destacó la fiscal general, se pasó de imputar un promedio de 179 agresores al mes en 2019 a 254 en 2023, lo que significa un aumento de 42 por ciento.

Como parte de las acciones tendientes a combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia de todas las formas de violencia de género, Godoy Ramos aseguró que la transformación institucional por la que atraviesa actualmente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha permitido aumentar la capacidad de todas y todos sus servidores públicos para ofrecer verdad y justicia a las mujeres.

Se anunció la próxima creación de la Unidad de Medidas de Protección Foto: Especial

Durante el Informe de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, presentado en la alcaldía Iztapalapa, la abogada de la ciudad anunció la creación de cuatro proyectos que abonan a las acciones que ya tiene la institución.

En primer lugar, la Aplicación del Tamizaje de Riesgo para Medidas de Protección, en todas las agencias del Ministerio Público, que ayudará a analizar el riesgo en que se encuentran las víctimas para identificar la medida de protección más adecuada en cada caso y saber si se encuentran en peligro de sufrir este tipo de violencia en un futuro.

Asimismo, se anunció la próxima creación de la Unidad de Medidas de Protección, la cual supervisará que las agencias del Ministerio Público determinen medidas de protección conforme al resultado del Tamizaje de Riesgo y sean proporcionales a la situación que enfrenta la víctima.

El tercer proyecto es la creación de la Agencia Especializada en Violación, que se dedicará a la atención e investigación de este delito, a través de una Unidad de Atención Temprana que priorizará que las víctimas sean atendidas de forma inmediata; contará con Unidades Especializadas de acuerdo con el tipo de caso: una unidad dedicada a investigar todos los casos recientes con imputado conocido; otra enfocada a la investigación de imputado desconocido y casos seriales; así como una especializada para hechos de larga data.

Intensificarán acciones para proteger a la mujer

Por último, Godoy Ramos anunció la creación de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales para atender todos los casos de agresiones contra estudiantes en toda la ciudad.

Se trata de una unidad de atención prioritaria para todas las estudiantes de nivel medio y superior, que contará con personal especializado y sensibilizado en la violencia sexual ocurrida en centros educativos; contará con peritos, médicos y policías de investigación dedicados exclusivamente a atender estos casos.

Mencionó la remodelación de cuatro agencias especializadas en delitos sexuales Foto: Especial

Dicha unidad contará con oficinas en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez y atención telefónica.

“En esta ciudad no aceptamos la violencia de género, no la normalizamos y quien la ejerza enfrentará las responsabilidades que marca la ley, porque aquí en la Ciudad de México las mujeres no estamos solas”, enfatizó la abogada de la ciudad frente a mujeres que se dieron cita en el auditorio de la Utopía Meyehulaco, en Iztapalapa.

Como parte de las acciones contempladas por la declaratoria de la Alerta de Género, emitida en 2019 por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, Ernestina Godoy enfatizó el compromiso de la FGJCDMX por crear y certificar el Banco de Perfiles Genéticos de ADN.

Recordó que tiene una capacidad de procesamiento de hasta seis mil perfiles genéticos al mes, con los más altos estándares de calidad, lo que lo convierte en el Banco de ADN más avanzado de toda América Latina.

Respecto a la remodelación de espacios para la procuración de justicia, la abogada de la ciudad destacó la inauguración del Centro de Justicia para las Mujeres en Magdalena Contreras, con el que suman cuatro ya en toda la ciudad.

Además, mencionó la remodelación de cuatro agencias especializadas en delitos sexuales, ubicadas en diversos puntos de la ciudad; 36 agencias territoriales, que son los espacios en donde más denuncias hay por violencia familiar y por todos los delitos que afectan a las mujeres de la capital; además, finalizaron las remodelaciones de los tres Centros de Justicia para Mujeres y el Centro de Atención a la Violencia Familiar (CAVI) y el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA).

Finalmente recordó que quien cometa un delito contra las mujeres, será buscado y se le buscará una sentencia ejemplar, por lo que la Fiscalía está en alerta por todas las mujeres.

En esta ciudad no aceptamos la violencia de género, no la normalizamos y quien la ejerza enfrentará las responsabilidades que marca la ley Foto: Especial

Al hacer uso de la voz la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, destacó que, dentro de los 84 municipios con más de 300 mil habitantes, Iztapalapa se ubica en el lugar 60 en feminicidios por cada 1000 mil personas; en el 72, por violencia familiar; en violación simple se ubica en el número 75; acoso sexual en el 39.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, recordó que la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres de la capital del país, está prevista en la Ley de Acceso de las Mujeres de la Ciudad de México a una Vida Libre de Violencia, bajo 11 acciones que se llevan a cabo a través de instancias como la que preside, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) o la FGJCDMX en acciones coordinadas.

En su oportunidad, Marcela Figueroa Franco, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC destacó que como parte de las acciones comprendidas en esta Declaratoria está la formación integral de cuerpos policiales que puso en marcha una reestructuración de los procesos de formación para reforzar capacidades policiales desde el respeto a los derechos humanos con énfasis en la perspectiva de género.

Finalmente, Yolanda Rangel Balmaceda, directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México, en representación de su presidente, Rafael Guerra Álvarez, refrendó el compromiso de la institución para seguir trabajando de manera coordinada con las instituciones del Gobierno de la Ciudad de México y por supuesto la FGJCDMX, para poder generar mejores expectativas de la erradicación de la violencia contra las mujeres.