Ángelica María: ¿quién era la albañil que mataron en la obra que quería un terrenito para sus hijos?

Angélica María Magnolia Hernández fue víctima de feminicidio tras ser encontrada muerta en la obra de construcción donde trabajaba en la zona oriente del Valle de México. El pasado sábado 18 de marzo, la mujer fue a trabajar una jornada más, pero dos de sus compañeros identificados como Ignacio “N” y José “N”, presuntamente intentaron abusar sexualmente de ella para posteriormente matarla y enterrarla dentro de la zona que edificaban.

Angélica tenía como oficio dedicarse a la albañilería, y era una persona joven dedicada a sus 29 años de edad. Apenas el pasado sábado sus familiares la esperaban que volviera de trabajar, pero conforme terminaba el día, comenzaron a tener un mal presentimiento pues no podían tener ningúna forma de comunicarse con ella.

Ignacio "N" y José "N" son señalados de matar a la mujer. Foto: FGJEM

Por lo anterior, sus parientes comenzaron su búsqueda con ayuda de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Las primeras indagatorias llevaron a capturar a los dos compañeros de Angélica, Ignacio y José, quienes eran los principales sospechosos de la entonces desaparición de la joven mujer.

“Era una mujer luchona”

Las autoridades mexiquenses acudieron a la zona de la obra de construcción donde Angélica María fue vista por última vez. En el lugar, los agentes de investigación descubrieron el cuerpo sin vida de la mujer, ya que los dos hombres capturados trataron de enterrarla para quedar impunes de los delitos. Al respecto, Cristian, el marido de María contó cómo fue que mataron a su esposa en una entrevista televisiva.

“La ahorcaron, la asfixiaron con una bolsa. Uno de los chalanes dio luz verde de que ellos fueron los que rascaron para poder enterrarla porque la quisieron abusar”.

Angélica María desapareció el 18 de marzo. Foto: Especial

La tía de Angélica María recordó cómo era su joven sobrina a la que describió como una persona muy trabajadora, indicó que siempre se mostraba en disposición para realizar cualquier tipo de trabajo. Con su familia, la mujer era una persona muy alegre, era una mujer luchona, y estaba dispuesta a sacar adelante a sus hijos.

En ese sentido, Angélica María quería progresar y brindar una certeza económica a sus hijos. “El patrón vino y le dijo que le daba empleo y que le iba a pagar un poquito más y pues ella estaba ahorrando, le tocaba dar sus mensualidades de un terrenito que estaba pagando. Quería progresar y darle un patrimonio mejor a sus hijos”, dijo la tía quien resaltó que su sobrina aceptó el trabajo a pesar de tener un negocio de talachas en su hogar.

La familia de Angélica exigen justicia. Foto: Especial

Sin embargo, los dos compañeros albañiles de Angélica cortaron sus sueños al quitarle la vida. Para el miércoles de la semana pasada, el equipo de investigación lograron finalmente encontrar el cuerpo de la víctima. “Para el martes empezamos a rascar en el predio pero no encontramos nada, regresamos el miércoles porque pensamos que estaba ahí, ya con la ayuda de la Fiscalía empezamos a rascar y encontramos el cuerpo hasta el fondo”.

Los deudos de Angélica piden justicia contra los dos albañiles acusados de cometer el feminicidio de la mujer que dejó en vida a sus dos hijos de 5 y 11 años de edad, además de su esposo. “Pedimos justicia que se castigue a los responsables y que paguen qué fue lo que pasó porque nos truncaron la vida a una familia y a dos pequeñitos que no tenían nada que ver en ningún problema con nadie”, indicaron los parientes de la Angélica.

