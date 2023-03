Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan este domingo en la CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que a las 16:00 horas del día de hoy, se registró una concentración máxima de ozono de 161 ppb, en la estación de monitoreo FES Acatlán, del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Por lo que se activa la Fase 1 por Contingencia Ambiental por Ozono.

¿Qué autos no circulan mañana domingo 26 de marzo?

Mañana domingo 26 de marzo, deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

a) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

b) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último

dígito numérico sea 1, 3, 5, 7 y 9 así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

c) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4 .

d) Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma “2”.

e) Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

f) Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX.

g) Los taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a), b), y c) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos sí circulan mañana domingo 26 de marzo?

La CAMe indicó las siguientes excepciones que sí podrán transitar mañana domingo 26 de marzo:

Vehículos eléctricos e híbridos , además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento .

, además, los que cuenten con . Vehículos que porten holograma “00” o “0” cualquiera que sea su uso excepto los vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4 .

. Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes , para atender una emergencia médica (incluye vehículos con personas que asisten a la vacunación por la COVID-19 y que porten folio de cita).

, para atender una emergencia médica (incluye vehículos con personas que asisten a la vacunación por la COVID-19 y que porten folio de cita). Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula , independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población

, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia , emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental.

, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental. Vehículos de t ransporte escolar y de personal , que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente. Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios , que cuenten con holograma de verificación vigente.

, que cuenten con holograma de verificación vigente. Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda. Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente , excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.). Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

(vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes. Los vehículos que formen parte del Programa Paisano y porten la autorización correspondiente .

. Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración , así como las unidades revolvedoras de concreto .

, así como las unidades . Las motocicletas están exentas de la Fase I.

Además de la entrada de la restricción vehicular, ¿debo tomar otras previsiones en la Fase I de Contingencia Ambiental?

La autoridad hace las siguientes recomendaciones, a fin de prevenir daños en la salud:

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas .

. Suspender cualquier actividad al aire libre organizada por instituciones públicas o privadas , en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas .

, en horario comprendido entre las . Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos , programados entre las 13:00 y las 19:00 horas .

, programados entre las . Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Finalmente la CAMe invita al público en general a mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en twitter @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

Sigue leyendo:

Activan alerta amarilla por altas temperaturas en 10 alcaldías: alcanzarán hasta 30 grados este sábado 25 de marzo

Sorprende Claudia Sheinbaum a gente en el Zócalo para invitarlos al Festival Turístico

Entregan 30 certificados de primaria y secundaria a internos del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente