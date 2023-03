AMLO: el crimen habría asesinado a "El Chueco" para buscar que el Ejército deje Chihuahua

La complicidad con las autoridades permitió que José Noriel Portillo, alías "El Chueco", actuara con impunidad durante varios años en la zona de Chihuahua, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina. El mandatario lamentó que las víctimas de este hombre fueran asesinadas gracias a la cadena de protección que disfrutaba.

El cuerpo del abatido fue encontrado en Choix, Sinaloa. FOTO: Especial.

Indicó que desde que cometió el homicidio en contra de los clérigos Javier Campos, Joaquín Mora y el guía de turistas Pedro Palma, el agresor fue buscado por las autoridades.

El mandatario especuló que la ejecución de "El Chueco" pudo haberse dado como una estrategia por parte del crimen organizado para buscar la salida de la milicia de esta zona. Sin embargo, el presidente dijo que no se retirarán las Fuerzas Armadas de México a fin de mantener la tranquilidad.

El presidente aseguró que los cuerpos aparecieron aunque no se cumplió con la demanda de los criminales. FOTO: Presidencia.

Pidieron sacar a los militares de la zona

Durante la mañanera, el mandatario federal narró que desde el gobierno de Chihauha buscó negociar con el gobierno federal la entrega de los cuerpos de dos los jesuitas asesinados en Urique, Chihuahua, en junio del año pasado, a cambio de que el Ejército no asumiera el control y saliera de la zona. Rechazaron la propuesta y después los cuerpos fueron hallados en un sitio en el que las fuerzas federales ya habían buscado.

Justificó que no había denunciado públicamente al gobierno local por razones de seguridad en la investigación, pero ahora lo hace un día después de que se confirmó la muerte del presunto asesino de los sacerdotes, José Noriel Portillo Gil alias “El Chueco”.

“Esto que estoy diciendo ahora, que no podía yo decirlo por razones de seguridad, es también un informe para el comisionado de Derechos Humanos de la ONU qué sólo se ha dedicado a acusarnos, ojalá y tomen en cuenta el trabajo que se hizo por parte de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la defensa, y que se reconozca de que ya no son los tiempos de antes, de qué había impunidad, de qué sucedían estos hechos lamentables, estos asesinatos y no se castigaba a los responsables, porque estoy seguro de qué este señor de derechos humanos de la ONU si estaba aquí cuando desaparecieron los jóvenes de Ayotzinapa no dijo nada, no hablaban”, señaló.

López Obrador dijo que visitará Ciudad Juárez el próximo fin de semana para revisar los avances en el Banco de Bienestar y también asistirá a Baja California, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

Sigue leyendo:

AMLO: "En el Poder Judicial impera la corrupción"

Guacamaya Leaks: Presidencia afirma que los documentos hackeados son apócrifos