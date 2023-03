Por alza de cobro de cuota, inauguran agencia antiextorsión en Guerrero

Ante el aumento de casos de extorsión en Guerrero, la Fiscalía General del Estado inauguró la primera Agencia Antiextorsión en el destino turístico de Zihuatanejo, que en febrero reportó los índices más altos de este delito. Durante este periodo, las tres gaseras que operan en esa área de la región Costa Grande, cerraron luego de que los empresarios recibieron amenazas de integrantes de un grupo de la delincuencia organizada.

La inauguración de las oficinas en este destino de playa, fue encabezada por la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien resaltó que la unidad es la primera en su tipo, no solo en el estado, sino también a nivel nacional.

“Hoy inició operaciones, trabajará bajo el modelo de las unidades especializadas contra el secuestro, el equipo táctico de intervenciones, y la coordinación nacional antisecuestro”, dijo Valdovinos Salmerón.

En su mensaje, añadió que estas están integradas “por personal capacitado y certificado en las diferentes áreas de atención a víctimas, análisis, investigación y operaciones”. Señaló que se incorporarán a especialistas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la Fiscal, estas oficinas tendrán la misión de realizar acciones operativas de prevención, principalmente en los municipios de Zihuatanejo, Petatlán, y La Unión, que son los municipios donde sean presentado el mayor número de denuncias por “cobro de piso”.

Hacen falta denuncias formales

Sandra Luz expuso que la FGE ha desplegado diversas acciones para inhibir los delitos, en las zonas más golpeadas por la violencia. Ejemplificó que como parte de esos trabajos se abrieron ministerios públicos en San Miguel Totolapan, donde fueron masacradas 21 personas, y en Arcelia, ambos municipios de la región Tierra Caliente.

Por otra parte, aseguró que han dado acompañamiento a decenas de familias desplazadas de las zonas serranas de la Costa Grande, que se vieron obligadas a dejar sus hogares, ante el asedio de grupos delictivos. En el evento también se presentó la aplicación móvil “ponte buzo”, la cual cuenta con una base de números telefónicos investigados por el delito de extorsión, por lo que, al recibir la llamada de alguno de estos, los usuarios podrán identificarlos con una leyenda que indica que están bajo investigación.

Pese a que no hay una cifra oficial, debido a la falta de denuncias formales, el cobro de piso o cobro de cuota, es uno de los delitos que más azotan a la entidad. Los estragos de estos hechos se expanden no solamente a grandes empresarios, si no también, a pequeños comerciantes y dueños de puestos ambulantes.

Los testimonios de algunos afectados, señalan que los presuntos integrantes de los grupos delictivos los obligan a cubrir gastos semanales, mensuales, y en algunos casos diarios. Aunque no se tiene un reporte puntual sobre los responsables, los grupos que predominan en la región, de acuerdo con las propias autoridades son la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

