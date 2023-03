Marcelo Ebrard: Antony Blinken estuvo presionado

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, estuvo “muy presionado” en una comparecencia por lo que declaró que en México hay algunas zonas que están controlados por el narcotráfico.

Indicó que, en esa misma comparecencia ante un Comité del Senado estadounidense, Blinken también señaló que “México está haciendo mucho” en el combate al tráfico de fentanilo



En entrevista en la Cancillería, enfatizó que su homólogo estadounidense fue presionado por el senador republicano Lindsay Graham “porque conviene electoralmente”. Cuestionado sobre si es “politiquería” las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos —quien también indicó que considerarían declarar como organizaciones terroristas a los grupos del narcotráfico—, el canciller manifestó que “no”.



“Yo lo veo a él, lo vi en un hearing (audiencia), muy presionado, pero él dijo ´México está haciendo mucho´, lo acabo de ver ahorita. Y eso no es politiquería, él lo que está haciendo es comparecer. Digo politiquería es para quien… el senador (Lindsay Graham) que estaba haciendo las preguntas pues quiera armar toda su campaña en base a descalificar a México, eso es politiquería, y él sabe que es falso lo que está diciendo”, subrayó.

Se presentarán resultados en la materia

Ebrard Casaubon criticó que ex funcionarios republicanos como William Barr y Mike Pompeo también estén usando la crisis de consumo de fentanilo con fines electorales.



“Yo creo que es un recurso electoral y tenemos que estar conscientes de eso y no es nuevo, fue la pasada campaña, fue igual. Entonces nos vamos a defender y diremos lo que tenemos que decir y no perder la sangre fría”, recalcó. Subrayó que en la reunión en Washington de los gabinetes de seguridad de ambos países en el marco del Entendimiento Bicentenario se presentarán los resultados en la materia.



“Los resultados que se presentaron ahora y que bueno, vamos a ver ahora en Washington ahora en abril, pues son bastante buenos desde el punto de vista de lo que has logrado contra el fentanilo, México ya metió a Marina en puertos, en aduanas metió a Defensa, el equipamiento que vamos a hacer es, yo diría, más completo que el que ellos tienen, entonces México está haciendo todo lo que dijo que iba a hacer y los resultados ahí están”, remató.

Este miércoles, el canciller encabezó la presentación de la versión impresa de la Revista Mexicana de la edición conmemorativa de Política Exterior, en el marco del Bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas México y Estados Unidos.

