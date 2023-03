AMLO descarta reunión con la ministra Norma Piña y asegura que no le ve sentido

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador “no tiene sentido” reunirse con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, aun frente a “las manifestaciones de odio” que denunció el Poder Judicial en un boletín.

El rechazo del mandatario federal, durante la mañanera de ayer, se dio al ser cuestionado si ve viable un encuentro con Piña para mandar un mensaje simbólico de condena a la quema de una figura de la ministra que simpatizantes de López Obrador hicieron el 18 de marzo en el mitin en el Zócalo.

“No tiene sentido, yo ya expresé mi condena a este tipo de actos, no debería de repetirse y también no usarse con propósitos politiqueros, porque los conservadores andan zopiloteando”, respondió.

—Para mandar otro mensaje, ¿no sería viable? —se insistió.

“Pues ya lo estoy mandando desde aquí, que no hay que llevar a cabo esos actos, nada de apología a la violencia, vernos como adversarios, no como enemigos, adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”, contestó.

Públicamente AMLO ha manifestado sus diferencias con Piña, desde que ella asumió la presidencia del Poder Judicial, el 2 de enero; también, ha rechazado reunirse con ella.

Con el anterior presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, mantenía una relación de amistad y reuniones periódicas.

El lunes, el PJF condenó la quema de la figura y lo calificó de “manifestaciones de violencia y odio” contra Piña; también, advirtió que les preocupa que “el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige nuestro orden constitucional redunde en una confrontación”.

El titular dijo que ve “hipocresía” del PJF. “A ver, ¿por qué no sacaron los ministros una página completa cuando el incendio de la Guardería ABC?. Y estos ministros, algunos de estos, hipócritas o ministros que ahora encabezan el movimiento conservador (José Ramón Cossío), se opusieron a que se castigara a los responsables”, dijo.

