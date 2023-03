AMLO arremete contra el Departamento de Estado de EU: "No tiene pruebas, calumniadores, mentirosos"

"Es un bodrio", fueron las palabras con las que el presidente Andrés Manuel López Obrador definió al Informe Anual sobre Derechos Humanos que hizo el Departamento de Estado de la nación liderada por Joe Biden sobre la seguridad en México, el cual destacó la práctica de varias actos violentos y violaciones de las garantías individuales en el país.

"Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado", dijo.

Sin pregunta de por medio, cuestionó las certificaciones que se realizan desde la Casa Blanca, ya que aseguró que están a favor del conservadurismo en América Latina, el Caribe y en el resto del mundo.

El mandatario negó que en el territorio hubiera torturas y masacres avaladas por el Estado y además dijo que su gobierno ha dejado de tener el monopolio de las agresiones y la represión a la sociedad como ocurría en el pasado. Además de esto, dijo que todo lo dicho en el informe no tiene algún sustento, ya que solamente se mencionan a expertos, pero no hay evidencia de que lo que dicen sea cierto.

"No tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos, en México no se tortura, no es como antes que ellos se quedan callados y no decían nada, en México no hay masacress", dijo.

El mandatario dijo que este análisis no tiene fundamentos. FOTO: Presidencia

Pide renovar a los medios

El presidente dijo que las autoridades estadounidenses, los internacionalistas, así como sus críticos y la prensa conservadora han usado este informe para atacar a su gobierno. No obstante, dijo que esta controversia ayudará al gobierno de Estados Unidos para que no se vea la esencia de la minoría política y conservadora norteamericana.

"Qué bueno que haya esta polémica, ojalá la continuemos", dijo.

Indicó que la información que se difunde en Norteamérica es manipulada, al punto de que hay gente en EU que cree que los migrantes son los encargados de llevar el fentanilo a través de la frontera o que esta droga se fabrica en Mexico. Por tal motivo, dijo, es indispensable renovar los medios de información, a fin de que se acaba con la información falsa.

Refirió que ayer estuvo de visita John Kerry, enviado especial para el Clima de Estados Unidos, y el domingo se reunió con congresistas republicanos y demócratas, “muy respetuosos de la soberanía de México”.

Después arremetió contra del Departamento de Estado estadounidense, que encabeza , Antony Blinken. López Obrador recordó que los conservadores fueron a buscar al entonces emperador Maximiliano, al igual que los conservadores actuales van a Estados Unidos a presentar sus quejas.

“En el Departamento de Estado pues no cambien, es una política añeja, anacrónica de querer meterse en la vida pública de otros países, con qué derecho. Es una violación flagrante al derecho internacional, ¿por qué tienen que intervenir?, además es un departamentito, dentro del departamento de Estado que protege al conservadurismo de América Latina, del Caribe y del mundo, esa es su función”, recalcó.

