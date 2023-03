Adán Augusto López: "Es un lujo que la seguridad esté en manos de Rosa Icela Rodríguez"

En Oaxaca, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López consideró que es un lujo que la seguridad en México esté en manos de una mujer como la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el secretario Adán Augusto López señaló que Rosa Icela Rodríguez es una mujer incansable, generosa, trabajadora, dedicada y es un ejemplo de trabajo.

Se llevó a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública

"Ella es la que nos coordina a todos nosotros, es la que nos chicotea, la que no duerme, la que cuida la casa, me ha tocado, yo la conocí así nada más de otros asuntos, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar junto con ella. Y en serio es un lujo que la seguridad ciudadana del país esté en las manos, coordinadas por Rosa Icela Rodríguez, muchas gracias, Rosa Icela, en esta trabajadora a más no poder", explicó.

Adán Augusto López señaló que la secretaria Rosa Icela Rodríguez establece las líneas de trabajo para la construcción de la paz en el país. "Todas las mañanas está ahí, revisando, opinando, dando las directrices, pensando siempre en la paz, en garantizar la seguridad de las personas y bienes de las mexicanas y de los mexicanos", indicó.

