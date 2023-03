"Se creen el gobierno del mundo": AMLO rechaza el reporte de EU que señala abusos a los derechos humanos en México

Los señalamientos de abuso a los derechos humanos y de corrupción en México encontrados por el más reciente reporte del Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden son mentiras y politiquerías, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina de este martes en Oaxaca.

El mandatario dijo que el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la institución forma parte de la naturaleza del país norteamericano, quien se niega a abandonar la doctrina Monroe y el Destino manifiesto, los cuales buscaban darle poderío a la nación por medio de la protección de su política interior, así como la creencia de que ese país fue elegida para demostrar su poderío y expandirse.

"Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.

Aseguró que la situación no le molesta, debido a que conoce la naturaleza de las instituciones de Estados Unidos, las cuales usan la coyuntura política para buscar problemas en otros territorios y evadir sus responsabilidades.

"Se creen el gobierno del mundo", dijo. "Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos", agregó.

Acusó a la clase política conservadora estadounidense de ser la fuente de esta investigación, con la cual, aseguró, se busca generar una desestabilización de su gobierno ante la población para así inclinar la balanza a favor de diversos intereses.

El mandatario aseguró que las críticas son malintencionadas. FOTO: Presidencia.

Trump es víctima de una campaña en su contra

Pidió que no se tome a mal esta declaración, debido a que no es malintencionada y pidió que se pensara en qué pasaría si su gobierno también hiciera esa clase de declaraciones en contra de Estados Unidos. Incluso, el mandatario dijo que él podría criticar que no se liberara al activista Julian Assange, responsable de WikiLeaks, una de las principales fuentes filtraciones de información de la administración norteamericana.

Añadió que también podría criticar a la nación de Biden por permitir la operación de cárteles de la droga, la llegada de narcóticos a través de la frontera, el consumo de fentanilo o la presunta persecución en contra de Donald Trump para que no aparezca en la boleta electoral.

"Hacen campañas y manipulan mucho. Aquí ya no funciona nada de eso. Aquí la gente está muy consciente, muy avispada", dijo.

El presidente de México descartó que hubiera una ruptura entre ambos países. FOTO: Cuartoscuro.

Mantiene la colaboración con Estados Unidos

Indicó que estas declaraciones no son una ruptura de la relación que tiene con la gestión del demócrata, ya que continúa la colaboración entre ambos para erradicar la llegada del fentanilo y reforzar la seguridad en la frontera.

López Obrador destacó que en la reunión que tendrá con John Kerry en Guelatao durante la tarde de este martes hablará de la cooperación energética entre las dos naciones y además de algunos asuntos que tienen pendiente una resolución.

"No tenemos diferencias con el pueblo estadounidense, ni tenemos diferencias con el presidente Biden", dijo.

Las relaciones entre ambas naciones son estrechas, asegura López Obrador.

El reporte de EU en 18 puntos

De acuerdo con la administración estadounidense, el gobierno de México comete una serie de omisiones o complicidades que dan pie a la violación de los derechos humanos en contra de políticos, periodistas, activistas y de la población en general. Las principales preocupaciones de la administración del gobierno de Biden son las siguientes:

Desapariciones forzadas.

Tortura.

Maltrato de elementos de seguridad.

Homicidios y agresiones por parte de policías o militares.

Condiciones infrahumanas en penales.

Detenciones arbitrarias o fuera de la ley.

Acciones contra la libertad de expresión.

Incumplimiento en protocolos de investigación.

Violencia doméstica.

Violencia de género.

Discriminación en contra de grupos de sexualidad diversa o con discapacidad.

Impunidad.

Corrupción.

Sobornos.

Intimidación.

Extorsión.

Trata de personas.

Amenazas de agresiones.

