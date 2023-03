Cumple Evelyn Salgado con pagos de pasivos desde el 2018 a mil 284 jubilados y pensionados del ISSSPEG

Como parte del saneamiento financiero del Instituto de Seguridad Social de los servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) para transformar y garantizar la seguridad social de las y los jubilados, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la entrega de abonos y finiquitos beneficiando a mil 284 pensionistas incorporados a la nómina en los años 2018, 2019 y 2020, cubriendo estos adeudos heredados con una inversión de 54.6 millones de pesos.

Evelyn Salgado, dijo que durante muchos años las administraciones incumplieron con el pago de los derechos de las y los jubilados, por lo que, a través de una estrategia de saneamiento financiero, los recursos se destinan a los abonos y pagos atrasados a pensionados, gracias a que la administración se rige con austeridad republicana.

"Hoy los recursos llegan a donde de verdad tiene que llegar. Hoy los recursos no se van a quedar en la bolsa de la gobernadora ni de los funcionarios, no va a ser así, los recursos tienen que llegar al pueblo porque es dinero del pueblo, el dinero del pueblo no se toca", afirmó Evelyn Salgado.

También se entregaron tarjetas de pagos a 49 pensionistas de reciente incorporación

La mandataria estatal, quien también entregó tarjetas de pagos a 49 pensionistas de reciente incorporación a la nómina, puntualizó que su administración, hoy se cumple con el pago mensual de la pensión que por derecho les corresponden a los más de 6 mil jubilados del ISSSPEG, quienes dedicaron su vida laboral al servicio del estado de Guerrero.

Por su parte, la directora General del ISSSPEG Verónica Montoya Garduño, señaló que este gobierno transformador que encabeza Evelyn Salgado ha tenido el objetivo claro de direccionar la inversión de los recursos públicos para garantizar el bienestar y la prosperidad del pueblo de Guerrero, poniendo especial atención a los sectores más vulnerables como lo son las y los pensionados del ISSSPEG.

Puntualizó que dentro de las acciones impulsadas por la gobernadora Evelyn Salgado, destaca haber garantizado el pago puntual de la pensión mensual a los más de 6 mil pensionistas, además de la asignación de recursos federales etiquetados para ejecutar el programa de Saneamiento Financiero por inicio de pensión, lo que ha permitido combatir el gran rezago en el pago de retroactivos heredados por administraciones anteriores.

Se fortalece el sistema de seguridad social para el bienestar de los servidores públicos

Montoya Garduño, señaló que con el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se fortalece el sistema de seguridad social administrado por el ISSSPEG para transformar la seguridad social para el bienestar de los servidores públicos, con austeridad y transparencia.

Asistieron la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez; el senador Félix Salgado Macedonio; el secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada; la secretaria General del SUSPEG, Adela Hernández Angelito y el Jefe de la Oficina de la Gobernadora, Jesús Urióstegui García.

