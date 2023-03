AMLO cierra la puerta a reunirse con la ministra Norma Piña: "No tiene sentido"

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no tendrá una reunión con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, debido a que considera que no hay ningún motivo para hacerlo, debido a que ya dio a conocer su rechazo a las amenazas que se han hecho en contra de ella en redes sociales y en la marcha para conmemorar la Expropiación Petrolera el pasado sábado.

"No tiene sentido, ya yo ya expresé mi condena a este tipo de actos", dijo.

El mandatario pidió que no se repitan este tipo de situaciones, pero también solicitó que no se use esta coyuntura para propósitos politiqueros por parte de la oposición.

El fin de semana se llevó a cabo la quema de una figura con la imagen de la ministra. FOTO: Especial.

AMLO asegura que los medios inclinan la balanza

"Los opositores andan zopiloteando", dijo.

Añadió que tampoco se debe permitir la apología a la violencia y ver a los que están en contra de él como adversarios a vencer y no como enemigos a destruir. También pidió a la prensa dejar de promover una campaña negra en contra de su gobierno por medio del radio, la televisión y los diarios.

"Están actuando como pasquines, como boletines del bloque conservador", dijo.

Invitó a los medios de comunicación a cambiar y evitar se tendenciosos. Para explicar esto, criticó que durante la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral se quemó una imagen que lo representaba y no se hizo mención de ello, mientras que en el caso de la piñata en forma de Norma Piña se dedicó un gran espacio.

La ministra ha sido criticada por las personas afines al presidente. FOTO: Cuartoscuro.

Llama hipócritas a los ministros de la SCJN

Criticó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los llamó hipócritas por manifestarse en contra de la violencia en contra de su presidenta y no por temas relevantes como el incendio en la Guardería ABC.

"Se opusieron a que se castigara a los responsables", dijo.

