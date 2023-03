Claudia Sheinbaum: “No hubo acarreados en la marcha por los 85 años de la Expropiación petrolera”

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que la oposición se sorprendió, de que en la movilización del sábado 18 de marzo, con motivo de la conmemoración de la Expropiación petrolera, no hayan asistido acarreados.

Y es que dijo que los asistentes fueron por convicción “y eso se nota”, muestra de ello, aclaró fueron las más de 500 mil personas que vivieron una fiesta.

“La convicción se nota. La gente llegó contenta, había ambiente de mucha fiesta. La convicción no se esconde”, agregó.

Agradeció a ciudadanos el acompañamiento por la marcha Foto: Especial

Reconoció que esta movilización es una de las más grandes y está solo por debajo de la del pasado 27 de noviembre, que convocó Andrés Manuel López Obrador para defender la transformación del país.

Condena quema de piñata

Asimismo, condenó y reprobó que durante la movilización se haya quemado una figura de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

Aunque, aclaró que “fue una minoría” la que realizó esta acción y no representa a Morena.

“Obviamente no me parece que sea correcto, no es una práctica que deba existir, ni mucho menos y es condenable, igual que en su momento, se acuerdan, cuando una persona habló de que había que quemar a todos los morenistas en el Zócalo, pues es absolutamente condenable, no es una práctica que no exista”, concluyó

SIGUE LEYENDO

Claudia Sheinbaum condena la quema de una figura de Norma Piña en el Zócalo

Claudia Sheinbaum se reúne con Daniel Robles, joven con discapacidad

Claudia Sheinbaum condena la quema de una figura de Norma Piña en el Zócalo