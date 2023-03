Claudia Sheinbaum condena la quema de una figura de Norma Piña en el Zócalo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que es "condenable" que un grupo de personas haya pisado y quemado una figura alusiva a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, durante la concentración en el Zócalo capitalino el 18 de marzo.

"Obviamente no me parece que sea correcto, no es una práctica que deba existir, ni mucho menos, y es condenable, igual que en su momento ¿se acuerdan cuando una persona habló de que había que hablar a todos los morenistas en el Zócalo?, pues es absolutamente condenable", aseguró la mandataria posterior a la inauguración del Puente "Las Adelitas".

Sheinbaum Pardo señaló que había que hacer conciencia también de que lo ocurrido fue por parte de "una minoría de los que participaron en la movilización", aunque reiteró que "no es correcto" que haya expresiones que inviten a la violencia. Dicho acto trascendió en las redes sociales, cuando un grupo de personas le prendió fuego a una figura similar a la jueza con una impresión de su rostro.

Queman a "Norma Piña" en el Zócalo

Durante la concentración del 18 de marzo en el marco de la conmemoración por el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, un grupo de personas incendió una figura que hacía alusión a Norma Piña, quien ha rechazado varias de las propuestas jurídicas impulsadas por Morena a nivel federal. Ante los hechos, diversos personajes de la llamada 4T han hecho declaraciones en contra de dicho acto que llama a la violencia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también rechazó esta situación al ser cuestionado en conferencia de prensa. "No debe llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor creo que hay más formas de protestar sin llegar a esos extremos, eso es lo que yo opino. Condeno estos actos, no hace falta, tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos; además nosotros no somos como los conservadores ellos nos ven como enemigos a destruir ni cómo adversarios y nosotros no podemos ser así, somos respetuosos” afirmó.

A las voces de la Cuarta Transformación se sumó Claudia Sheinbaum, quien recordó que los partidarios de su movimiento también han sido atacados en el pasado con consignas de violencia que no deben ser justificadas bajo ningún contexto.

