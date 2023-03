Veracruz: protestan por violencia de género en Liga Orizabeña de Fútbol

Mujeres de uno de los equipos que se disputaban la final de la Liga Premier Orizabeña de Fútbol protestaron al inicio del partido y decidieron no jugarlo, para exigir que cese la violencia de género en este deporte.

Se trata de un hecho nunca antes visto en la historia del fútbol llanero en el municipio de Orizaba, ubicado en la región de las Altas Montañas, en la zona centro del estado de Veracruz.

Las mujeres mostraron bajo la camiseta de su equipo de fútbol Cámara FC un mensaje de alto a la violencia en este deporte, pues argumentaron que durante el partido de la semifinal algunas de las integrantes recibieron amenazas verbales de muerte por parte de la porra de uno de los equipos contrarios.

Protestaron contra la violencia en el deporte

FOTO: Especial

Entre las afectadas se encontraba una joven transgénero con al menos 15 años dentro de la liga, por lo que ante los hechos de violencia y discriminación decidieron manifestarse.

Las quejosas prefirieron no jugar el partido a pesar de que eso les quitaría la oportunidad de competir por el trofeo de temporada, pues consideraron que lo más importante es practicar este deporte sin temores.

Recordaron que durante la semifinal el marcador iba 1-1, pero una de las jugadoras, quien es madre de una niña pequeña, recibió insultos y amenazas de muerte por parte de un seguidor del equipo contrario.

Luego de analizar la situación, el Tribunal de Penas de la Liga Premier Orizaba determinó dar el pase a la final a otro equipo por la conducta de la porra; sin embargo, las jóvenes consideraron que la descalificación del equipo contrario no era la solución, sino emprender acciones para detener la violencia que se vive dentro de los campos de fútbol y en las gradas.

El equipo Cámara FC toma acción contra los casos de homofobia y violencia

FOTO: Especial

Por lo anterior, las mujeres decidieron protestar con un mensaje de alto a la violencia y la homofobia contra su compañera trans. Las jóvenes mantuvieron sus posiciones para mostrar una camiseta que llevaban bajo el uniforme con la leyenda “la violencia es el miedo a los ideales de los demás”.

También portaban cartulinas con mensajes de: “no al maltrato”, “no a los insultos” y “si me insultas, me pegas, me amenazas, no amas al fútbol ni a las mujeres”.

