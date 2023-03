Rubén Moreira: "Espero un INE que nos garantice certeza en las elecciones"

El coordinador de los legisladores del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, señaló que el próximo jueves 30 de marzo es la fecha límite para que la Cámara de Diputados elija a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Explicó que hay un Comité que está evaluando a los 92 aspirantes que concluyeron las etapas anteriores, el cual deberá enviar a la Junta de Coordinación Política la lista de 20 nombres “para que nos pongamos de acuerdo en la votación y presentarla en el Pleno”.

“Si no logramos ponernos de acuerdo en las propuestas de las quintetas, se tendrá que realizar un proceso de insaculación, de no hacerlo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería la encargada de realizarlo”, subrayó.

Indicó que este es el proceso. “Espero que las y los diputados lleguemos a un acuerdo, a mí no me gustan las cuotas, ni los cuates, yo prefiero los perfiles, si no hay acuerdo, entonces espero que las y los mejores mexicanos lleguen a la final y tengamos un INE que nos garantice certeza en las elecciones y que todos quedemos conformes con el resultado de 2024”.

