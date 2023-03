Diputados de PRI y Morena respaldan veto de AMLO en el INAI

El Partido Revolucionario Institucional y Morena en la Cámara de Diputados apoyan la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de vetar el nombramiento como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso.

Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI, avaló la postura del jefe del ejecutivo y dijo que López Obrador hizo bien en hacer uso de sus facultades constitucionales.

“Yo creo que estuvo bien lo que hizo el presidente de haber vetado eso; le quiero decir a todos que nosotros, al día siguiente, que se hizo la designación, sacamos un boletín de prensa oponiéndonos, entonces, tiene el Senado esa responsabilidad, tiene el mandato jurisdiccional. Eso fue, que no fue transparente”, expuso.

La oposición hizo un llamado a defender al INAI, como el panista Luis Mendoza Acevedo Foto: Especial

En tanto, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier rechazó que haya una embestida del Ejecutivo Federal contra el INAI y argumentó que de lo que se trata es que haya transparencia en la elección de sus comisionados.

“Con relación a que hay una embestida, yo creo que no. Uno de los componentes de la Cuarta Transformación es que haya claridad, que se fijen posturas de manera clara y se respete la ley. Las razones que motivan la impugnación derivan de que al parecer no participaron los mejor evaluados si no los que encontraban respaldo, y yo creo que eso es lo que daña”, argumentó.

Oposición defiende al INAI

En tanto, la oposición hizo un llamado a defender al INAI, como el panista Luis Mendoza Acevedo, quien pidió hacer una defensa de los organismos autónomos que fungen como un contrapeso de los gobiernos autoritarios.

“Este es de los atentados más graves de este Gobierno, porque están inhabilitando al INAI, un órgano autónomo al cual violentamente le está quitando herramientas y facultades porque no les conviene dar cuentas”.

De Movimiento Ciudadano, su coordinador Jorge Álvarez Máynez, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esté a la altura para resolver este problema en el que está en riesgo la transparencia del país.

“Creo que va a tener que actuar la Corte contra esta afrenta que hace el presidente y lo que tiene que observar la gente es que el tema del INAI lo impulsó la bancada de Morena en el senado de la república. Estas designaciones tienen mayoría y las hicieron y que el presidente no admite que haya división de poderes, que haya estado constitucional de derecho y nosotros vamos a respaldar que se respete el poder legislativo”.

Subrayó que la falta de nombramiento de dos comisionados del INAI vulnera los derechos de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de todos los mexicanos ya que no podrían sesionar en Pleno y por lo tanto no podrían obligar a los Gobiernos y servidores públicos a rendir cuentas.

La oposición, incluido el PRI, confió en que antes de que culmine el plazo que tienen en la Cámara alta para elegir a dos comisionados, y que los acuerdos políticos les permitan avanzar para no dejar en indefensión y dejar en riesgo de inoperancia al organismo autónomo.

