AMLO responde a congresistas de EU que piden intervención de su ejército contra los cárteles: "Políticos hipócritas e irresponsables"

Durante el discurso que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio con motivo del 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera realizada por Lázaro Cárdenas, se tocó el tema de los roces que ha habido con legisladores estadounidense por el tema del narcotráfico. El mandatario habló de la soberanía nacional y la defendió ante la postura de Estados Unidos.

No puedo pasar por alto que legisladores de EU, acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, en plan propagandístico, diríamos en lenguaje coloquial, con grilla, y con fines electoreros, politiqueros, sostuvieron que si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte, propondrían que ocuparan soldados de EU para enfrentar a la delincuencia organizada.

Primero: quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna. Que ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de EU.

Ahora, no hay simulación. De verdad, se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco porque no hay corrupción, no hay impunidad ni existen relaciones de complicidad con nadie.

Lo más importante es que desde aquí, desde este Zócalo, corazón político y cultural de México, le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos.

Podrán amenazarlos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás, permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria.

Cooperación sí, sometimiento, no. Intervencionismo no, oligarquía no. Corrupción no. Clasismo no. Racismo no. Libertad sí. Democracia sí. Honestidad sí. Justicia social sí. Igualdad sí. Soberanía sÍ.

