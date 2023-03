"Te sabrosean o hacen comentarios fuera de lugar": alumnas denuncian acoso en la Universidad Autónoma de Zacatecas

Zacatecas, Zacatecas.- Alumnas de la Universidad Autónoma de Zacatecas pararon actividades y tomaron los accesos de las escuelas para denunciar el constante acoso que sufren por parte de algunos maestros. Estudiantes de la preparatoria IV, quienes pidieron omitir su nombre por temor a represalias, indicaron que el hostigamiento se realiza dentro y fuera del plantel.

“Te sabrosean o te hacen comentarios fuera de lugar, había un profesor que invitaba a las alumnas a comer o les decía que dónde vivían o que se veían lindas en las fotos, entonces no es el único profesor”, indicó una de las alumnas afectadas.

El hostigamiento ha derivado también en prácticas de abuso físico señalaron otras manifestantes.

“A nombre de mis compañeras, a una de ellas en especial iba bajando, se la iba sabroseando y la iba acariciando en una forma muy inadecuada, se hizo comentario de que nos diéramos beso grupal, su comentario o chistes sobre actrices pornográficas”, indicó una estudiante de la preparatoria IV.

Estas actitudes se llevan a cabo en distintos planteles, aseguran las alumnas. FOTO: Omar Hernández

No es un lugar seguro para sus hijas

Padres de familia de alumnas afectadas, como el señor Enrique Ledezma, acudieron a la manifestación para exigir una respuesta de las autoridades universitarias, no descartaron elevar la denuncia a los ámbitos penales.

“No siento el respaldo de la directora, siento, no sé, como que ella dice, no pasa nada, como que siento por su actitud que está a favor del agresor y eso es incorrecto porque usted como va a tener a una niña, a una hija suya en una institución donde corre peligro con este tipo de personas”, refirió indignado el padre de una estudiante acosada.

Las jóvenes son miradas lascivamente o incluso tocadas por los docentes. FOTO: Omar Hernández

Jamás se disculpó con las jóvenes

En respuesta, las autoridades universitarias en voz de Guadalupe Magallanes, directora del plantel de la preparatoria IV de la Universidad, indicó que tomaran acciones sobre las denuncias.

“Solicitamos al maestro que tenía que pedir una disculpa a los estudiantes, las chicas ahora dicen que no lo hizo, y si no lo hizo pues no depende de mi, ahora lo que me compete a mi es hacer un oficio para ponerlo a disposición de la doctora (Angélica) Colín, que ella es la directora de la Unidad Académica, yo no tengo jurisdicción para correrlo de la Universidad porque no es mi competencia”, refirió la encargada del plantel.

Lo denunciado en la preparatoria IV de la Universidad Autónoma de Zacatecas se repite constantemente en el resto de las escuelas de la institución señalaron las estudiantes. Las manifestantes informaron que de no obtener una respuesta a sus demandas, mantendrán la toma de instalaciones de manera permanente.

“Si, de hecho está ocurriendo en prepa II, incluso en facultades como odontología, medicina, en distintas facultades y ocurre lo mismo y no se está haciendo nada”.

