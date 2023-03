Venustiano Carranza abre curso femenil de motociclismo

Con el fin de abonar a la armonización vial entre motociclistas y automovilistas, principalmente entre mujeres, Evelyn Parra, alcaldesa de Venustiano Carranza en coordinación con la Secretaría de Movilidad, llevaron a cabo de manera gratuita la Jornada de Motoescuela para Mujeres en el Deportivo Oceanía.

"Somos la única alcaldía de la Ciudad de México que tiene una escuela de manejo responsable de motociclistas para mujeres", subrayó Parra Álvarez.

"Yo soy motobiker y me preocupa que las mujeres que conducen motocicleta no usen casco, ni conozcan el Reglamento de Tránsito para saber sus derechos y resposabilidades, incluso muchas veces he visto que llevan a niños en la moto, por eso abrimos este espacio para que aprendan a manejar este vehículo de manera responsable".

Añadió que además del Deportivo Oceanía, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, llevarán esta Moto Escuela para Mujeres al Deportivo Velódromo Olímpico y a la Explanada de la Alcaldía, donde las participantes aprenderán temas como manejo seguro, uso de casco y conocimiento del Reglamento de Tránsito.

Con esta escuela, la Alcaldía Venustiano Carranza, además de ser la única demarcación en preocuparse por las mujeres motociclistas, es la primera en exhortar a las usuarias de este vehículo motorizado para capacitarse con profesionales.