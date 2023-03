"A uno, por tener criterio propio, independencia, les parece peligroso que llegues al poder": Ricardo Monreal

En la disputa interna por la candidatura presidencial, el senador Ricardo Monreal Ávila (Morena) afirma que va empujando sus aspiraciones presidenciales sin una estructura de poder, ni bardas o espectaculares que impulsen su imagen.

El líder morenista en la Cámara alta habla de los contrincantes al interior de su partido. Incluso, comenta que se descuide el trabajo por atender reuniones proselitistas, pero a todos los contendientes respeta.

"Claudia (Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México) ha hecho un gran esfuerzo en la Ciudad de México, la veo como compañera, con respeto. Veo a Adán Augusto que está empeñado en crecer, en meterse a la contienda, con fuerza. Marcelo, con un sector distinto, no tan morenista, o una parte de Morena pero más externo, conformado por la sociedad civil", indicó en entrevista con Paulina Greenham para El Heraldo Televisión.

Desde sus oficinas en la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado, el legislador asegura que está empujando desde atrás, sin recursos, bardas, espectaculares en las calles, ni estructura de poder. "Yo no tengo bardas, no tengo estructura de poder, en cambio tengo ideas, propuestas, proyecto, seriedad, prudencia, ecuanimidad, capacidad para enfrentar los grandes retos del México moderno", expuso.

Monreal expresó: "Me preocupa este abismo con la clase media. México debe reconciliarse" Foto: Antonio Nava

Con el fondo de un altar del Santo Niño de Atocha, Monreal afirma que confía mucho en Dios, que es católico, y será Dios "el que va a saber el camino, y si se va a lograr" que llegue a la Presidencia en 2024.

"Voy a ser Presidente. Es una vocación. Confío mucho en Dios. Finalmente, Dios es el que va a saber en qué camino voy a estar, si se va a lograr o no. El hombre es un instrumento, y yo soy un instrumento. Tengo mucha fe", explicó.

Incluso, recordó que llegar a la Presidencia de la República es una aspiración que se propuso desde pequeño, cuando sembraba frijol con su papá.

"Estábamos en el rancho y mi padre se sorprendía cuando, en el surco, sembrando, le decía a mi papá: 'Voy a ser Presidente de la República'. Me decía: 'estás loco mi'jito, pero por lo pronto sigue tumbando hierba"'.

El senador por Zacatecas, entidad que gobernó en 1997, criticó que se quiera imponer a uno o una de sus preferidos.

"A uno, por tener criterio propio, independencia, les parece peligroso que llegues al poder. Sin embargo, no me da frustración, me da energía, más ánimo para seguir", subrayó.

A Claudia Sheinbaum "La veo como compañera, con respeto": Monreal Foto: Especial

El morenista se dijo optimista, con lucidez, salud y carácter para enfrentar los problemas del país. "Que me recuerden como un estadista, como un hombre prudente, como un hombre de consenso, no de encono, ni de odio", expuso.

Cuestionado sobre si cree que la ley se debe respetar, Ricardo Monreal respondió que el Estado de derecho debe observarse para lograr justicia.

"Sí creo que la ley debe aplicarse sin ninguna restricción, y que los que vivimos en sociedad tenemos que respetar la ley. Qué es mejor: un gobierno de sabios o un gobierno de leyes. Aristóteles decía que un gobierno de leyes. Tenemos que estar en un gobierno de leyes", asegura.

"Voy a ser Presidente. Es una vocación": Monreal Ávila Foto: Especial

Acerca de las problemáticas que le preocupan, el senador morenista dijo que le preocupa la confrontación, el odio, la polarización y la relación con los empresarios.

"Me preocupa este abismo con la clase media. México debe reconciliarse. A la clase media hay que protegerla. Preocupa la relación con empresarios porque son indispensables para construir una sociedad más justa, la relación con las iglesias, intelectuales, con medios de comunicación", dijo.

Además, otras de las principales preocupaciones es la inseguridad, y que en la actualidad la administración pública no está preparando a nuevas generaciones a enfrentar retos como la robótica, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y otros desafíos.

Sobre lo que más reprueba en la política, Monreal responde tajantemente que la ingratitud. "Es el peor capital de la política, igual que la deslealtad. Cuando la lealtad es de una de las partes, eso no debe existir en política. También cuando simulas lo que no eres".

Y es que criticó que quien practica la mentira política de manera cotidiana, ya no extraña hacerlo.

"El poder te cambia. Yo he visto transformaciones profundas de hombres sencillos y modestos de doctores, muy exitosos, que se meten a la política y cambian totalmente", finalizó.

